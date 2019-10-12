Son Dakika Haberleri: Un çuvalında 2 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Un çuvalında 2 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

Un çuvalında 2 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

1 saat önce

Un çuvalında 2 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi Adana'da un çuvalının içinde unların altına gizlenmiş halde 2 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirdiADANA - Adana'da un çuvalının içinde unların altına gizlenmiş halde 2 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Un çuvalında 2 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana'da un çuvalının içinde unların altına gizlenmiş halde 2 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirdi

ADANA - Adana'da un çuvalının içinde unların altına gizlenmiş halde 2 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolundaki uygulama noktasında şüphelenip bir yolcu otobüsünü durdurdu. Araçta yapılan aramada bagajda S.B.'nin olduğu belirlenen un çuvalından polis şüphelendi. Polis çuvalları açıp unu döktüğüne içine gizlenmiş halde 2 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili S.B. gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğüne götürülen S.B sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Un çuvalında 2 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

Polis, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:08 Kaynak: İHA
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