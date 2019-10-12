Son Dakika Haberleri: Un çuvallarından kaçak sigara çıktı
Son Dakika Güncel Un çuvallarından kaçak sigara çıktı

Un çuvallarından kaçak sigara çıktı

5 dakika önce

Adana'da yolcu otobüsünün bagajındaki 4 un çuvalında 2 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Adana'da yolcu otobüsünün bagajındaki 4 un çuvalında 2 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolunun merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Park Alanı'nda oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste arama yapan ekipler, bagaj bölümündeki 4 un çuvalında 2 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara buldu. Yolculardan S.B. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Un çuvallarından kaçak sigara çıktı

Emniyet Müdürlüğü, Tarsus, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Profesör Orhan Kural, şarkısında sigara kelimesi geçen Sıla hakkında suç duyurusunda bulundu
Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda Resulayn kontrol altına alındı TBMM'deki 'çay ve simit' tartışmasına AK Partili Turan'dan operasyon tepkisi Buket Aydın'ın operasyon bölgesinin sınırında verdiği pozdan sonra Nazlı Çelik trend oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 12:30:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Un çuvallarından kaçak sigara çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]