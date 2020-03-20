Un değirmenleri gece gündüz çalışıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Un değirmenleri gece gündüz çalışıyor - Son Dakika

Un değirmenleri gece gündüz çalışıyor

6 saat önce

Korona virüsünün çıkmasıyla birlikte Adıyaman'da un değirmenleri 5 günden beri gece gündüz çalışıyor.

Un değirmenleri gece gündüz çalışıyor, System.String[]

Korona virüsünün çıkmasıyla birlikte Adıyaman'da un değirmenleri 5 günden beri gece gündüz çalışıyor. Halk tedbir için un stokluyor.


Son yıllarda un öğütmediği için birçoğu kapanan ve açık olanları da kapanma noktasına gelen un değirmenleri son yılların tamamında yaptıkları kadar işi birkaç günde yapmaya başladı. Halkın pide ve somun tüketmesiyle birlikte işleri azalan un değirmenleri son 5 günden beri hiç durmadı.


Korona virüsü nedeniyle vatandaşlar kendini kötü senaryolara hazırlıyor. Sokağa çıkma yasağı veya fırınların kapalı olması durumuna karşı vatandaşlar un değirmenlerine gelerek buradan un alıyor. Buğdayını getirenler birkaç gün sonra ununu alabilirken, bazı vatandaşlar ise un değirmeninden hazır un alıyor.


Bazı vatandaşlar un stoku yapmanın doğru olmadığını ancak tedbirli olmak gerektiğini dile getiriyor. Değirmenden un öğüten kişiler, daha önce aynı gün içerisinde aldıkları unlarını şimdi 3-4 gün sonra aldıklarını ifade etti.


Adıyaman'da 20 yıldan beri değirmencilik yapan Ahmet Topbaş, "Virüsten dolayı bu bir haftadır aşırı bir yoğunluk içerisindeyiz. 20 yıldır bu işin içerisindeyim, son 4-5 gündür değirmenimiz 24 saat hiç durmadı. Bir haftada satamadığımız unu bir günde tüketiyoruz. Vardiya şeklinde 24 saat boyunca çalışıyoruz. İnsanlar bu virüsten dolayı bir panik halinde ve un alıp evlerinde stoklamaya başlıyorlar. Buğdayı olan getirip buğdayını öğütüp evinde stoklamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:08 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uzmanından uyarı: C vitamini takviyesine gerek yok
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Volvo, Jaguar, Land Rover ve Bentley üretime ara verdi Volvo, Jaguar, Land Rover ve Bentley üretime ara verdi         
14:18
İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'Koronavirüs' anonsu yapıldı İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'Koronavirüs' anonsu yapıldı         
14:00
Dominik'ten dönen Hakan Hatipoğlu karantinaya alındı: Yaşadığım en zor günler Dominik'ten dönen Hakan Hatipoğlu karantinaya alındı: Yaşadığım en zor günler         
12:23
Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim         
12:07
İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak         
11:50
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi         
11:30
Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek         
11:18
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi         
10:12
Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi         
08:20
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek         
07:56
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası         
23:34
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı         
23:26
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi         
22:38
Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin "Korona-Partisi" tepki çekti         
22:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 18:57:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Un değirmenleri gece gündüz çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]