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Un fabrikası çatısında yüzlerce güvercini besliyorlar - Son Dakika

Un fabrikası çatısında yüzlerce güvercini besliyorlar

20.02.2022 12:27

- Un fabrikası çatısında yüzlerce güvercini besliyorlar Yozgat'ın Çekerek ilçesinde soğuk ve karlı havada aç kalan yüzlerce güvercin, bir un fabrikasının çatısında yemlenerek karınlarını doyuruyor.

- Un fabrikası çatısında yüzlerce güvercini besliyorlar

YOZGAT - Yozgat'ın Çekerek ilçesinde soğuk ve karlı havada aç kalan yüzlerce güvercin, bir un fabrikasının çatısında yemlenerek karınlarını doyuruyor.

Yozgat'ta etkili olan kar yağışı sonrası arazilerin karla kaplanması nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban güvercinleri, bir un fabrikasının çatısında toplanarak karınlarını doyuruyor. Yüzlerce güvercinin aç kalmasını istemeyen fabrika sahibi ve çalışanları da ayrıca kuşların her gün düzenli olarak beslenmesini yapıyor ve kuşlara buğday serpiyor. Öte yandan birlikte hareket eden yaban güvercinleri, izleyenlere görsel şölen sunuyor.

Her sene kış aylarınca yüzlerce güvercinin yemlenmek için fabrika çatısına geldiğini söyleyen un fabrikası sahibi Yahya Bozdemir, "Her sene kışın güvercinler, geliyor buğdayları yiyor, silolarımız dışarıda olduğu için binlerce güvercin geliyor, bu da bizi mutlu ediyor. Dışarıya biz de bilerek buğdayları koyuyoruz kuşlar soğuk kış günlerinde faydalansın diye, ayrıca her gün fabrika çalışanlarımızla birlikte güvercinleri besliyoruz" dedi.

Un fabrikası çatısında yüzlerce güvercini besliyorlar
Un fabrikası çatısında yüzlerce güvercini besliyorlar
Un fabrikası çatısında yüzlerce güvercini besliyorlar

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Çekerek, Fabrika, Yozgat, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Un fabrikası çatısında yüzlerce güvercini besliyorlar - Son Dakika


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