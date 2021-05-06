UN-Habitat, Marmara Urban Forum'un ana partneri oldu - Son Dakika

UN-Habitat, Marmara Urban Forum'un ana partneri oldu

06.05.2021 11:26
UN-Habitat, Marmara Urban Forum'un ana partneri oldu, System.String[]

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat), Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenen uluslararası kent forumu Marmara Urban Forum (MARUF) 2021'in ana partneri oldu.

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat), Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenen uluslararası kent forumu Marmara Urban Forum (MARUF) 2021'in ana partneri oldu. İlki 2019 yılında düzenlenen MARUF'un ikincisi, 1-3 Ekim 2021'de çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

1978'den bu yana insan yerleşimleri ve sürdürülebilir kentsel gelişimle ilgili çalışmalar yapan Birleşmiş Milletler örgütü UN-Habitat, 'Kentleşen dünyada herkes için daha iyi bir yaşam kalitesi' vizyonuyla hareket ediyor. Kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir şehirler için iş ortaklarıyla birlikte çalışan UN-Habitat'ın İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, 2019 yılında MARUF'un açılışına bir video mesaj ile katılım göstermişti. Kent hakkında düşünen ve kent için üretenlere ilham verecek bir buluşma noktası olacağı belirtilen Marmara Urban Forum 2021'de belediye başkanları, yerel yönetim çalışanları, kamu kurumu temsilcileri, özel sektör profesyonelleri, sivil toplum çalışanları, akademisyenler, öğrenciler, finans kuruluşu temsilcileri, sanayi kuruluşu temsilcileri, teknoloji kuruluşları temsilcileri ve medya mensupları bir araya gelecek.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından 'Çözüm Üreten Kentler' sloganıyla iki yılda bir düzenlenen forum, 2019 yılında yerel ve uluslararası olmak üzere 66 partner, 50 oturum, 25 ülkeden 250 konuşmacı ve 5 bin 440 katılımcıyla gerçekleştirilmişti. - İSTANBUL

UN-Habitat, Marmara Urban Forum'un ana partneri oldu

Birleşmiş Milletler, Marmara, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi UN-Habitat, Marmara Urban Forum'un ana partneri oldu - Son Dakika Ekonomi


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