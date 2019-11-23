Un sanayicileri İzmir'de buluştu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye'nin un ihracatında birinci olduğunu belirterek, bu alanda daha fazla pazara girilmesi konusunda çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu ve Ege Un Sanayicileri Derneği tarafından İzmir'de bir otelde düzenlenen Genişletilmiş Sektör Toplantısı'nın açılışında Metin, tarım sektörünün savunma sanayisi kadar önemli olduğunu söyledi.

Un ihracatında tek pazara bağlı kalınmaması gerektiğine işaret eden Metin, "Bizim un ihracatı anlamında daha da büyümemiz lazım. Dolasıyla un ihracatçılarının pazar konusunda daha iyi çalışması lazım. İhracatta birinciysek her pazarda üstünlüğümüzün olması lazım." dedi.

"Türkiye'nin buğday ithalatı ihtiyaçtan değil"

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal ise normalde 22 milyon ton civarında olan buğday üretiminin bu yıl iklimsel şartlara bağlı olarak 19 milyon tona gerilediğini belirterek, "Türkiye'nin buğday ithalatı ihtiyaçtan dolayı değil, ticaretimiz içindir. Türkiye'nin buğday mamullerinden 1,4 milyar dolar geliri var. Bunu kendi ürünlerimizden mamul madde yaparak satmak çok daha faydalı olur." diye konuştu.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy da ekonomide son dönemde yaşanan gelişmelerle sanayicinin önündeki sis perdesinin kalktığını söyledi.

Türkiye'nin un ihracatındaki şampiyonluğunu yerli buğdaylarla sürdürmeyi hedeflediklerini belirten Ulusoy, şunları kaydetti:

"Yılın 9 ayında 5,7 milyon ton ekmeklik buğday ithalatı gerçekleşirken bunun yüzde 81'i Rusya'dan geldi. Bizim için bu miktar ne kadar az olursa o kadar iyi. İhracatımız için gereken senelik 5 milyon ton buğdayın yarısının kendi mahsulümüz olması sektörümüz açısından hedefimiz. Her ne kadar 2000'li yılların başından itibaren buğday ekim alanları daralmış olsa da artan verimlilik sayesinde üretim rakamımızı koruyabildik."

"Buğday üretiminde yeni strateji gerekiyor"

Ege Un Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine rağmen dünyada Türk ununun aranır hale geldiğini kaydetti.

Ege'de buğday üretiminin azaldığına işaret eden Tezcan, buğday üretimi için yeni bir model veya farklı bir strateji izlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.