Son Dakika Haberleri: Un sektöründe faaliyet gösteren 12 teşebbüs hakkında soruşturma
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Un sektöründe faaliyet gösteren 12 teşebbüs hakkında soruşturma

24 dakika önce

Buğday unu pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşarak fiyat artırdığı iddiası üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Un sektöründe faaliyet gösteren 12 teşebbüs hakkında soruşturma, System.String[]
Buğday unu pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşarak fiyat artırdığı iddiası üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 13 Haziran'daki toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak 12 teşebbüs hakkında soruşturma açtı. Söz konusu Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlalinde Aksu Gıda İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti., Aydıngüler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bafra Un Yem Gıda San. ve Tic A.Ş., Birsan Birlik Gıda San. ve Tic. A.Ş., Dayıoğlu Un Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Gözeli Yem Gıda Tar. Hayv. Ürt. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti., Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği, Kozlu Gıda İmalat Sanayi Ticaret ve Taşımacılık A.Ş., Nihoruz Gıda San. Tic. A.Ş., Özmercan Kardeşler Gıda İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti., Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş., Unsan Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına 19-21/305-M sayı ile karar verildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:16 Kaynak: İHA
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