Vodafone'un yeni reklam yüzü, sanatçı Aras Bulut İynemli oldu.

Vodafone, önümüzdeki dönemde tüm reklamlarında teknoloji-insan birlikteliğiyle yazılmış hikayelere yer verecek. Şirket bu kapsamda, yeni dönem reklamları için sanatçı Aras Bulut İynemli ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İynemli'nin, Vodafone müşterilerinin deneyimlerinden yola çıkan hikayeler anlatacağı reklamlarda, teknolojiyi değerli kılan unsurun insan olduğu mesajı verilecek. İynemli'nin rol aldığı ilk Vodafone reklam filmi, 27 Ekim itibarıyla yayınlanmaya başlayacak.

Vodafone'un yeni reklam yüzü Aras Bulut İynemli, televizyon reklamlarının yanı sıra radyo, açık hava, özel dijital projeler, mağaza içi görünürlük gibi tüm iletişim mecralarında yer alacak.

"Kullanıcı deneyimlerinin anlatılmasına dayalı bir kurgu oluşturduk"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone'un yeni marka vaadinin tanıtıldığı online toplantıda yaptığı konuşmada, amaç odaklı bir şirket olma vizyonuyla faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Yaptıkları her işin bir amaca hizmet etmesi gerektiğine inandıklarını belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"İnsan odaklı bir marka olmak, en temel amacımız, diyebilirim. Her şeyin hızla dijitalleştiği dünyamızda doğrudan müşteri ihtiyaçlarına yanıt veren, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran çözümler sunmaya odaklanıyoruz. Bu noktada en büyük hassasiyetimiz, sunduğumuz çözümlerin günlük hayatta kullanılabilir ve işe yarayan teknolojiler içermesi. Teknolojimizle her gün yaklaşık 25 milyon insanın hayatına dokunuyoruz. İnsan-teknoloji birlikteliğiyle yazılmış milyonlarca hikayede pay sahibi olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Yeni iletişim rotamızda, teknoloji ve insanın yan yana gelmesiyle ortaya çıkan hikayelere 'senin teknolojin, senin hikayen' mesajıyla yer vereceğiz. Reklam yüzümüz, sevilen sanatçımız Aras Bulut İynemli olacak. Yeni dönem reklamlarımız için kullanıcı deneyimlerinin anlatılmasına dayalı bir kurgu oluşturduk. Müşterilerimize 'teknolojimizi değerli kılan aslında sizlersiniz' diyoruz. Vodafone olarak, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de ilhamını müşteriden, gücünü inovasyondan alan ürün ve servisler sunarak tüketicilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz."

"Başrolünde teknoloji ve insanın olduğu hikayeler anlatacağım"

Aras Bulut İynemli de oyuncular olarak, hikayelere hizmet ettiklerini aktararak, "İşimiz, hikaye anlatmak. Hikayelerin inanılmaz bir gücü olduğuna inanıyorum. Bu iş birliğinin benim için bir diğer güzel yanı da teknoloji vurgusu. Kendi adıma, günlük hayatımda işimi kolaylaştıracağına inandığım her teknolojiyi kullanıyorum. Vodafone'un reklamlarında aslında hepimizin her gün yaşadığı, başrolünde teknoloji ve insanın olduğu hikayeler anlatacağım. Bu güzel iş birliği için çok mutluyum. Heyecanlı ve keyifli bir sürecin bizi beklediğine inanıyorum." diye konuştu.

Online toplantıda, Vodafone ürün ve servislerine ilişkin bazı veriler de paylaşıldı. Verilere göre, Vodafone Yanımda, Online Self Servis ve Vodafone TV gibi dijital kanalları kullanan aylık aktif müşteri sayısı 16,5 milyona ulaşırken, bu müşterilerin aylık toplam etkileşimi 700 milyon oldu.

Vodafone müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını tek platformdan karşılayabildiği Vodafone Yanımda uygulamasının kullanıcı sayısı 13 milyona yükselirken, Vodafone'un e-ticaret platformu Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'nın kullanıcı sayısı 9 milyonu aştı. Vodafone TV uygulaması 3 milyon kez indirilirken, kullanıcı sayısı 1 milyona ulaştı. Vodafone TV üzerinden EBA TV'yi takip eden kullanıcı sayısı ise 300 bini aştı. Vodafone Evde İnternet kullanıcı sayısı ise 1,1 milyon oldu.

Vodafone'un diğer dijital servislerinde de benzer artışlar gözlemlendi. Vodafone'un dijital kişisel asistanı TOBi, aylık 2 milyon tekil kullanıcıya ulaşırken, toplam 4 milyonu aşan sohbet gerçekleştirdi. İnternetinden yemeyen popüler video, müzik, sosyal medya ve iletişim uygulamalarının bir araya getirildiği Vodafone Pass paketlerinden yararlanan toplam kullanıcı sayısı 3,7 milyon oldu.

Bağlantılı bir araba güvenlik cihazı, evcil hayvan takip cihazı, çanta takip cihazı ve akıllı çocuk saatinden oluşan V-Yaşam ürünlerinden yararlanan kullanıcıların sayısı 50 bine yaklaşırken, Vodafone'un yeni nesil mobil cüzdan uygulaması Vodafone Pay'i 2 ayda 50 bin kullanıcı indirdi.