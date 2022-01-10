Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kavşaktan dönüş yapmaya çalışan tırın devrilmesi sonucu taşıdığı un çuvalları yola döküldü.
Cengiz Ç, yönetimindeki 06 PZA 48 plakalı tır, ilçe çıkışındaki kavşağa geldiği esnada kontrolden çıkarak yana doğru devrildi.
Sürücü yara almadan kazayı atlatırken tırın arka kasasında taşıdığı un çuvalları yola dağıldı.
Yola dağılan un çuvallar kaza yerine gelen bir başka kamyona yüklendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da devrilen tırın taşıdığı un çuvalları yola dağıldı - Son Dakika