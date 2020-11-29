"UN75 2020 ve Ötesi" Diyalog Paneli - Son Dakika

Abdullah Gül Üniversitesinin (AGÜ) de ortaklığıyla, Birleşmiş Milletler'in 75. kuruluş yıldönümü nedeniyle organize edilen etkinlikler kapsamında "UN75 2020 ve Ötesi" konulu panel düzenlendi.

AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, AGÜ Uluslararası Ofis Direktörü Emeric Abrignani'nin koordine ettiği panel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle online gerçekleştirildi.

İlk oturumuna Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, BM gönüllüsü, Eğitim-Öğretim Asistanı Nudhara Yusuf ve Dr. Öğretim Üyesi Burak Arıkan'ın yanı sıra 9 ülkeden gelen AGÜ öğrencileri katıldı.

"AGU-UN Diyalogu" başlıklı ilk oturum Rektör Sabuncuoğlu ve BM'yi temsilen Nudhara Yusuf'un moderetürlüğünde gerçekleştirildi.

Katılımcılar bu oturumda küresel sorunlar ile BM'nin "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" hakkında görüş alışverişinde bulundu, küresel sorunlarla kalkınma hedefleri arasındaki farklılıkları tartıştı.

Panelin, Abdullah Gül Üniversitesi tarafından organize edilecek diğer oturumları da aralık ayı boyunca devam edecek.