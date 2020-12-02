Unai Emery: "Sivasspor ile çok kritik bir maç oynayacağız" - Son Dakika

Unai Emery: "Sivasspor ile çok kritik bir maç oynayacağız"

02.12.2020 20:05

- Unai Emery: "Sivasspor ile çok kritik bir maç oynayacağız" Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery: "Maça yenmek için çıkacağız" "Sivasspor güçlü bir takım" UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki beşinci maçında yarın deplasmanda DG Sivasspor ile karşılaşacak olan Villarreal'de Teknik Direktör Unai...

- Unai Emery: "Sivas spor ile çok kritik bir maç oynayacağız"

Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery:

"Maça yenmek için çıkacağız"

"Sivasspor güçlü bir takım"

SİVAS - UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki beşinci maçında yarın deplasmanda DG Sivasspor ile karşılaşacak olan Villarreal'de Teknik Direktör Unai Emery, "Çok kritik bir maç. Elimizden geleni yapacağız" dedi.

Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery ve futbolculardan Francis Coquelin maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sivasspor karşısına yenmek için sahaya çıkacaklarını belirten Unai Emery, "Yenmek için çıkmamızın sebebi her şeyi garantiye almak istiyoruz. Bu maçı yenersek gruptan çıkmamız da garantilenmiş olacak. Tabii ki Sivasspor için de çok kritik bir maç. Bir anlamda rakibimiz için daha önemli bir maç. Sivasspor'a çok saygı duyuyoruz. Biz korona virüsle ilgili tüm önlemleri alıyoruz. Ama ne kadar önlem alırsak alalım virüs bir şekilde insanları bulabiliyor. İnşallah rakibimizdeki korona virüs çıkan futbolcular iyileşir en yakın zaman. Sivasspor'un biz hangi futbolcularının korona virüse yakalandığını bilmiyoruz. Sadece karşımıza hangi oyuncuları çıkarsa çıksın Sivasspor güçlü bir takım. Neleri yapabileceklerini biliyoruz. Evimizde oynadığımız maçta da bunu herkes gördü. Ona göre elimizden gelen en iyi oyunu göstereceğiz. Çünkü çok kritik bir maç. Elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Francis Coquelin: "Rakibimiz çok zor ve tehlikeli"

Futbolcu Francis Coquelin ise, maçın öneminden bahsederek, "Kazanırsak gruptan çıkmış gibi bir şey olacak. Maçı yenmek için bir şansımız olduğunu düşünüyoruz. Rakibimizin çok zor ve tehlikeli olduğunu da biliyoruz. Evimizde yaptığımız maçta bunu gördük. Bize 3 tane gol attılar. Bu bence çok önemli bir skordu rakibimiz için. Maça çıkacağız ve sonuç ne olursa olsun elimizden geleni yapacağız. Korona virüs sadece sporu değil bütün dünyayı etkiledi. Dolayısıyla bizim spor sektörü de etkilendi. Tabii ki bu gerçekleri yaşamak zorundayız. Şuanda dünyaya yayılmış bir pandemi var. Virüs vakalarıyla ilgili bir yorum yapamıyorum. Rakibimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum, inşallah yakın zamanda iyileşirler" diye konuştu.

Unai Emery: Sivasspor ile çok kritik bir maç oynayacağız
Unai Emery: Sivasspor ile çok kritik bir maç oynayacağız
Unai Emery: Sivasspor ile çok kritik bir maç oynayacağız
Unai Emery: Sivasspor ile çok kritik bir maç oynayacağız
Unai Emery: Sivasspor ile çok kritik bir maç oynayacağız
Unai Emery: Sivasspor ile çok kritik bir maç oynayacağız
Unai Emery: Sivasspor ile çok kritik bir maç oynayacağız
Unai Emery: Sivasspor ile çok kritik bir maç oynayacağız
Unai Emery: Sivasspor ile çok kritik bir maç oynayacağız
Unai Emery: Sivasspor ile çok kritik bir maç oynayacağız
Unai Emery: Sivasspor ile çok kritik bir maç oynayacağız
Unai Emery: Sivasspor ile çok kritik bir maç oynayacağız

Villarreal, Unai Emery, Sivasspor, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Unai Emery: 'Sivasspor ile çok kritik bir maç oynayacağız' - Son Dakika Spor


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