Ünal Aysal'dan başkan adaylarına destek: Yeter ki birleşin, biz destek veririz

Galatasaray'da seçim listelerinin teslim edilmesine iki gün kala sıcak saatler yaşandı. Eski başkanlardan Ünal Aysal'ın ev sahipliğinde sarı-kırmızılı camianın önde gelen isimleri buluştu. Aysal'ın sahibi olduğu otelde organize edilen yemeğe İzzettin Doğan, Ünal Aysal, İnan Kıraç, Refik Arkan, İrfan Aktar, Sedat Doğan, Ahmet Özdoğan, Ümit Özdemir, Adnan Öztürk, Fidel Berber ile başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas katıldı.
Sürpriz zirvede seçim ve G. Saray'ın sorunları masaya yatırıldı. Hamamcıoğlu ile Elmas'a "Galatasaray'ın menfaatleri için birleşin" çağrısı yapıldı. Elmas, "Bu iş için 9 aydır yoğun bir çalışma gerçekleştirdim. Konuyu ekibimle konuşmam gerekiyor" diyerek bu fikre sıcak bakmadı.
Aysal'ın ev sahipliğindeki toplantıda camianın önde gelen isimleri, Hamamcıoğlu ve Elmas'a şu iki öneride bulundu:
1-Birleşin ve bu zor durumda Galatasaray'ı yönetin. Bir yıl sonra ise seçime gidin.
2-Galatasaray'ın ekonomik sıkıntılarına her türlü desteği dışarıdan veririz.
Toplantıda mevcut başkan adayları değerlendirilecek ve 6 adayın fazla olduğu yönünde bir motivasyonla "çatı aday" çıkması için görüşmeler yapılacak. Bu toplantının ardından seçim öncesinde önemli bir başkan adayının da, şu anda adaylığını açıklayan bazı isimleri listesine alarak camianın desteğiyle yola çıkabileceği de konuşuluyor
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