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Ünal Aysal'dan resmi açıklama geldi

6 saat önce

Galatasaray Spor Kulübü eski Başkanı Ünal Aysal ve eşi Ahu Kerimoğlu Aysal'ın sahibi olduğu, Ortaköy'de Hotel Les Ottomans olarak faaliyet gösteren Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı'nın bir bankaya olan borçları nedeniyle icradan satıldığı iddia edilmişti.

Ünal Aysal'dan resmi açıklama geldi, System.String[]

Galatasaray Spor Kulübü eski Başkanı Ünal Aysal ve eşi Ahu Kerimoğlu Aysal'ın sahibi olduğu, Ortaköy'de Hotel Les Ottomans olarak faaliyet gösteren Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı'nın bir bankaya olan borçları nedeniyle icradan satıldığı iddia edilmişti.


Hotel Les Ottomans bir duyuruyla iddiayı yalanladı.


Otelden yapılan açıklamada "Bazı yayın organlarında Hotel Les Ottomans'ın satıldığına ilişkin çıkan haberler nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına bir açıklama yapmak tarafımızca zaruri bir hale gelmiştir," denilerek şu ifadeler kullanıldı:


"Belirtmek isteriz ki Türkiye turizmine başarı ile hizmet eden Hotel Les Ottomans'ın satışı söz konusu olmamakla beraber; bundan sonra daha profesyonel bir yönetim ve içinde açılacak yeni restoranıyla yerli ve yabancı misafirlerine hizmet vermeyi sürdürecektir... Kamuoyuna saygıyla duyururuz…"


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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:46 
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Ünal Aysal'ın sahibi olduğu Hotel Les Ottomans'ın satılacağı haberleri yalanlandı
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