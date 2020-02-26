Ünal Aysal’ın doğalgaz çevrim santrali Yeni Elektrik iflas etti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ünal Aysal’ın doğalgaz çevrim santrali Yeni Elektrik iflas etti - Son Dakika Ekonomi

Ünal Aysal’ın doğalgaz çevrim santrali Yeni Elektrik iflas etti

1 saat önce

Galatasaray Kulübü eski başkanlarından işadamı Ünal Aysal'ın İtalyan ortaklı elektrik firması Yeni Elektrik Üretim Anonim Şirketi hakkında iflas kararı verildi.

Ünal Aysal’ın doğalgaz çevrim santrali Yeni Elektrik iflas etti, System.String[]

Galatasaray Kulübü eski başkanlarından işadamı Ünal Aysal'ın İtalyan ortaklı elektrik firması Yeni Elektrik Üretim Anonim Şirketi hakkında iflas kararı verildi.

Galatasaray, Ünal Aysal, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:51 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galatasaraylı Marcao, derbi zaferini koluna kazıttı
Şampiyonluk oranları güncellendi! Lidere sürpriz oran Son Dakika: PFDK sevkleri açıklandı! Fenerbahçe'den 6 isim PFDK'ye sevk edildi Ali Koç olaylı derbi sonrası sessizliğini bozdu: Mesele futbol değil, mesele başka

Son Dakika Haberleri
00:55 Başarılı oyuncu Uğur Aslan, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
00:30 Hercai'nin Melikesi'nden itiraf geldi: Hayatımı erkekler tarafından aşağılanarak geçirdim
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 06:27:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ünal Aysal’ın doğalgaz çevrim santrali Yeni Elektrik iflas etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]