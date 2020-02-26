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Ünal Aysal’ın doğalgaz çevrim santrali Yeni Elektrik iflas etti
1 saat önce
Galatasaray Kulübü eski başkanlarından işadamı Ünal Aysal'ın İtalyan ortaklı elektrik firması Yeni Elektrik Üretim Anonim Şirketi hakkında iflas kararı verildi.
Galatasaray Kulübü eski başkanlarından işadamı Ünal Aysal'ın İtalyan ortaklı elektrik firması Yeni Elektrik Üretim Anonim Şirketi hakkında iflas kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:51
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