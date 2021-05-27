Ünal Aysal'ın otelinde yapılan 'birlik beraberlik' yemeğinde kavga çıkınca, Galatasaray Başkan adayı mekanı terk etti - Son Dakika

Ünal Aysal'ın otelinde yapılan 'birlik beraberlik' yemeğinde kavga çıkınca, Galatasaray Başkan adayı mekanı terk etti

27.05.2021 15:46

Galatasaray'da yaklaşan başkanlık seçiminin öncesinde eski başkan Ünal Aysal, başkan adaylarını otelinde toplayarak 'birlik beraberlik' mesajı vermek istedi. Toplantıda başkan adaylarından Burak Elmas ile toplantıyı organize eden bazı isimler arasında gerginlikler yaşandığı öğrenildi. Yaşanan bu gerginlik nedeniyle toplantıyı terk eden Burak Elmas'ı, bir diğer başkan adayı Adnan Öztürk güçlükle masaya oturması için ikna ettiği öğrenildi.

Galatasaray seçim kazanı çok yüksek derecede kaynıyor. Aday bolluğunun üzerine, Adnan Polat'a yakınlığıyla bilinen Yiğit Şardan'ın seçim hazırlığı yapması Polat ile mesafeli olan üyeleri harekete geçirdi. Adaylık başvuru tarihine artık saatler kala camianın her kesiminde inanılmaz derecede beyin fırtınaları başladı.

DURSUN ÖZBEK'LE BAŞLADI

Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Işın Çelebi, İbrahim Özdemir ve Yiğit Şardan'lı girilecek seçimde Şardan'ın net zaferle ayrılacağı öngörüleri yapılması üzerine dün acil eylem planı niteliğinde Ünal Aysal'ın otelinde toplantı organize edildi. Ve adaylardan Metin Öztürk, Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu Kuruçeşme'ye davet edildi. Söylenildiği gibi Dursun Özbek yoğunluğundan dolayı değil net davet almadığı için toplantıya katılmadı. Toplantının başlangıcı da Dursun Özbek üzerinden oldu.

AYSAL, ÖZBEK'İ HEDEF ALDI

İnan Kıraç, Ünal Aysal, İzzettin Doğan, Refik Arkan, Adnan Öztürk gibi isimlerin hazır bulunduğu toplantıda bir ismin, "Dursun Özbek niye davet edilmedi" sorusu üzerine Ünal Aysal, "Onun yüzünden şu an bu toplantıyı yapmak zorunda kalıyoruz zaten" diyerek Özbek'i hedef aldı. Metin Öztürk, kurullarını salı günü teslim ettiği için toplantıya gelmezken, Eşref Hamamcıoğlu ile Burak Elmas toplantıya katıldı.

"44 KİŞİYE SÖZÜM VAR"

Toplantıyı organize edenler, iki başkan adayına bir şekilde birleşin çağrısı yaptı. Öneriler arasında "Biriniz derneğin, biriniz sportifin başına geçersiniz. Cemal Özgörkey birinci isim olur, ikiniz eşbaşkan gibi olursun, ne yapın edin birleşin, bir formül bulun" cümleleri yer aldı. Eşref Hamamcıoğlu, "Ben birleşmeyi bozan taraf olmak istemem, önerilere açığım" cevabını verirken Burak Elmas, "Benim 44 kişiye sözüm var, Siz şimdi bunları söylüyorsunuz, 3 yıldır neredeydiniz" dedi. Elmas, üst perdeden konuşulmasına tepki gösterdi ve toplantıdan çıkmak istedi. Ancak Adnan Öztürk'ün araya girmesiyle ortam sakinleşti.

ARDA TURAN POLEMİĞİ

Ünal Aysal döneminde yöneticilik yapan isimlerden Ümit Özdemir, Burak Elmas'ın Sözcü Gazetesi'ne verdiği röportajda kullandığı, "Arda Turan ile sözleşme uzatmak zorunda. Çünkü Arda, takım kimyası adına Galatasaray'ı en iyi bilen isim. Fatih Terim'e nasıl diyoruz 'Şimdi dükkânın sahibi.' Arda da dükkânın sahibi. Devam etmeli" sözlerini eleştirip, "Bu kulübün sahibi Ali Sami Yen" diye tepki gösterdi. Ajansspor'un haberine göre; Burak Elmas ise "Beni azarlar gibi konuşamazsınız" şeklinde karşılık vererek, üzerine gelinmesine izin vermeyerek toplantıdan ayrıldı.

DENGELERİ ŞARDAN BOZDU

Galatasaray eski yöneticisi Yiğit Şardan'ın Adnan Polat ve Abdurrahim Albayrak desteğiyle seçim hazırlığı içerisinde olması dengeleri bozdu. Camiada Polat ve Şardan'a mesafeli olan cenah, seçimin Şardan'ın kazanmaması için bir üyede karar kılıp oy potansiyelinin o isme aktarılması üzerinde duruyor.

FATİNOĞLU, ÖZDEMİR'E KATILDI

Galatasaray'da adaylığını açıklayan isimlerden İbrahim Özdemir, eski başkan adaylarından Ali Fatinoğu ile birleşti. Fatinoğlu, son çıkan başkan adayının ekibine dahil oldu.

Ünal Aysal'ın otelinde yapılan 'birlik beraberlik' yemeğinde kavga çıkınca, Galatasaray Başkan adayı mekanı terk etti

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Son Dakika Spor Ünal Aysal'ın otelinde yapılan 'birlik beraberlik' yemeğinde kavga çıkınca, Galatasaray Başkan adayı mekanı terk etti - Son Dakika Spor


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