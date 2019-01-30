Ünal: "Binali Yıldırım Bey Tartışmalara Son Noktayı Koydu"
51 dakika önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ankara Spor Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ankara Spor Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:43 Kaynak: AA
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