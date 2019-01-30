Son Dakika Haberleri: Ünal: "Binali Yıldırım Bey Tartışmalara Son Noktayı Koydu"

Ünal: "Binali Yıldırım Bey Tartışmalara Son Noktayı Koydu"

51 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ankara Spor Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ankara Spor Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:43 Kaynak: AA

Ankara, Mahir Ünal, Güncel
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