Ünal - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miting Programı
22 dakika önce
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla parti muhabirleriyle bir araya geldi.
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
'ın konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 10 Ocak Gazeteciler Günü
dolayısıyla parti muhabirleriyle bir araya geldi. (4)
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:31 Kaynak: AA
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