Son Dakika Haberleri: Ünal - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miting Programı

Ünal - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miting Programı

22 dakika önce

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla parti muhabirleriyle bir araya geldi.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla parti muhabirleriyle bir araya geldi. (4)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:31 Kaynak: AA

Gazeteciler Günü, Mahir Ünal, Güncel
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