Ünal'dan Hocalı Şehitleri İçin Anma Mesajı

Ünal mesajında, "Bugün uluslararası kamuoyunun adeta kör, sağır ve dilsiz kalıp izlediği Hocalı katliamının yıl dönümü. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin 1992 yılında, 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan o kara gecede Hocalı kasabasında yaşanan katliamda 83 çocuk, 106 kadın ve 70'den fazla yaşlı dahil 613 Azerbaycan Türk'ünün katledilişinin yasını tutuyoruz. Bu vahşet insanlığın belleğine bir kara leke olarak kazınmıştır." dedi.

Karabağ'daki haksız işgalin derhal sona ermesi gerektiğini ifade eden Ünal şunları söyledi: "27 yıldır bu katliamı planlayan ve gerçekleştiren suçluların adalet karşısına çıkmamış olmaları ise matemimizi çoğaltan acı bir gerçektir. Bu tür katliamların bir daha tekrarlanmaması için sorumlulardan hesap sorulması her Türkün boynunun borcudur. Bu duygu ve düşüncelerle, Hocalı'da yapılan katliamı bir kez daha lanetliyor, şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum."