Son Dakika Haberleri: Ünal'dan Öğretmen Ve Öğrencilere Başarı Mesajı

Ünal'dan Öğretmen Ve Öğrencilere Başarı Mesajı

1 saat önce

İYİ Parti Şişli İlçe Başkanı Ahmet Ünal, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının ikinci yarısı için öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.

Ünal'dan Öğretmen Ve Öğrencilere Başarı Mesajı, System.String[]

Ünal mesajında: "2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ikinci yarıyılının ilk ders zilinin çalmasıyla öğretmen ve öğrencilerimiz ders başı yaptılar. Geleceğimizin biricik teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimiz 15 günlük sömestr tatilinden sonra tekrar buluşmanın sevincini yaşıyorlar.

Şüphe yok ki, ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine taşıyacak olan ana lokomotif eğitimdir. Ülkemizi layık olduğu noktalara taşıyacak nesiller yetiştirmenin yolu da eğitimden geçmektedir. Bu noktada ailelere ve görevlerini özveriyle yapan öğretmenlerimize büyük sorumluluk düşmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılının ikinci döneminde öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve elbette ailelerimize başarılı ve sağlıklı bir eğitim-öğretim dönemi diliyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:00 Kaynak: Bültenler

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