Ünal: "Kedi ve köpek sahiplerine dijital kimliklendirme zorunluluğu getirilmektedir" - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. (3)

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal: "Kara ve su sirkleri ile yunus parklarının açılması ve işletilmesi yasaklanacak."

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal: "Kedi ve köpek sahiplerine dijital kimliklendirme zorunluluğu getirilecek ve terkleri yaptırıma bağlanacak."

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal: "Petshoplarda kedi ve köpek satışının önüne geçilecek.