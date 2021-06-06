Ünal, Karabük'ün il oluşunun 26. yılını kutladı

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Meclis Başkanı Cengiz Ünal, Karabük'ün il oluşunun 26. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ünal, mesajında, Karabük'ün ekonomik gelişiminin Türkiye Cumhuriyeti ile başladığını ve Cumhuriyete bir köy olarak dahil olan Karabük'ün, cumhuriyetin 72. yılında il mertebesine yükseldiğini söyledi.

Köy iken Türkiye'nin ilk ağır sanayi fabrikası olan KARDEMİR'in kurulmasıyla başlayan serüvenin İl ile sonuçlandığını aktaran Ünal, " 1926 yılında devlet tarafından alınan iki karar Karabük'ün kaderini değiştirmiştir. Bunlardan birincisi, Ereğli- Ankara arasında demiryolu yapımına karar verilmesidir. İkincisi Ankara-Çankırı-Karabük-Zonguldak-Ereğli demiryolu projesi bölgeye ulusal ve uluslararası yatırımları yönlendirmede lokomotif vazifesi görmüştür. 29 Kasım 1932 tarihine gelindiğinde Karabük tren istasyonuna kavuşan yerler arasına girmiştir. 6 Haziran tarihinin Karabük'ümüz açısından bir başka önemi daha vardır. 1937 yılında Demir Çelik Fabrikalarının temelleri atılmış, 3 Mart 1938'de makinelerin montajı başlamış ve montajı tamamlanan ilk ünite 6 Haziran 1939 tarihinde işletmeye açılmıştır. Böylece, 'çeltikten çeliğe' sloganında ifade edildiği üzere, çeltik tarımından çelik üretimine geçilmiştir. Karabük, 6 Haziran 1995 gün ve 22305 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 550 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çankırı'dan, Ovacık ve Eskipazar ilçeleri ile Zonguldak'tan, Eflani, Safranbolu ve Yenice ilçelerinin birleştirilmesiyle Karabük Türkiye'nin 78. ili olmuştur. Her geçen gün biraz daha büyüyen gelişen, geleceği aydınlık, Cumhuriyet kentinin insanları olarak ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz, havasını teneffüs ettiğimiz Karabük'ümüzün il oluşunun 26. yıldönümünü kutluyoruz" dedi. - KARABÜK