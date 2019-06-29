Son Dakika Haberleri: Ünal Karaman'a süpriz doğum günü
Son Dakika Güncel Haber

Ünal Karaman'a süpriz doğum günü

5 dakika önce

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman için sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.

Ünal Karaman'a süpriz doğum günü, System.String[]
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman için sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'a bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı. 53 yaşına giren Karaman için düzenlenen doğum günü kutlamasında yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Karaman'ın oğulları Ersagun ve Gökbörü ile birlikte idari ve teknik personel de yer aldı. Oğulları Ersagun ve Gökbörü'nün kestiği doğum günü pastasından yiyen Ünal Karaman, herkese çok teşekkür ederek, "Benim için çok güzel bir sürpriz oldu. Hatırlayan ve düşünen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah hep birlikte, sağlıklı ve mutlu yaşlar geçiririz" dedi.
(Gökmen Şahin/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:45 Kaynak: İHA
Ersun Yanal, Karaman, Ünal Karaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu, Merhaba Güzel Vatanım belgeselinin setini ziyaret etti Kastamonu'da hortum paniği! Abdullah Gül, Saadet Partisi'nin İstanbul'daki D-8 toplantısına katıldı CHP'li Adıgüzel: VIP krizi İmamoğlu'nun oylarını yüzde 4 artırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 14:50:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ünal Karaman'a süpriz doğum günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]