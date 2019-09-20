Son Dakika Haberleri: Ünal Karaman'a taraftarlardan destek! "Moralini bozma hocam..."
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Ünal Karaman'a taraftarlardan destek! "Moralini bozma hocam..."

1 saat önce

İspanya temsilcisi Getafe deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan ve saat 01.30'da Madrid'den özel uçakla havalanan bordo-mavililer, 4.5 saat süren yolculuğun ardından saat 06.00'da Trabzon'a ulaştı.

Ünal Karaman'a taraftarlardan destek!

İspanya temsilcisi Getafe deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan ve saat 01.30'da Madrid'den özel uçakla havalanan bordo-mavililer, 4.5 saat süren yolculuğun ardından saat 06.00'da Trabzon'a ulaştı.


Dış hatlar gelen yolcu bölümünden çıkış yapan kafile, daha sonra kulübe ait otobüs ile alandan ayrıldı.


HAVALİMANINDA KARAMAN'A DESTEK


Getafe karşısında alınan yenilgi nedeniyle eleştirilen Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'a Trabzon Havalimanı'nda bir grup taraftar moral verdi.


Sabahın erken saatlerinde havalimanına gelen bordo-mavili taraftarlar, Ünal Karaman'ı meşalelerle ve çiçekle karşılarken, "Moralini bozma, kimseye aldırış etme hocam. Biz seni biliyoruz ve hep yanındayız" sözleriyle deneyimli teknik adama destekte bulundu. Destek için teşekkür eden Karaman, kendi resminin de yer aldığı 'Yan yana olacağız da' yazılı pankartın arkasında taraftarlarla fotoğraf çektirdi.


AĞAOĞLU DA TAKIM OTOBÜSÜYLE GİTTİ


Takımla birlikte Trabzon'a gelen Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kendisini havalimanında bekleyen aracı yerine takımın otobüsüne binerek futbolcu ve teknik heyetle birlikte kulüp tesislerine gitti.


Ünal Karaman, Karaman, Trabzon, Getafe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:50 
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