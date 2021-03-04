Göztepe maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor, evinde Göztepe'yi ağırladı. 1-1'lik beraberlikle geçilen karşılaşma sonrası iki takımın teknik sorumlusu maçı değerlendirdi.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor teknik sorumlusu Semih Tokatlı, iyi oyuna rağmen istedikleri galibiyet golünü bulamadıklarını söylerken, "Bugün özellikle ilk 15 dakikadan sonra tamamen oyunun hakimi, pozisyon üreten, bulan, şut atan ve olumlu futbol oynayan bir takımız vardı. Maalesef geçen haftalarda da yaşadığımız gibi gol sıkıntısı, gole çevirme ve sonlandırma konusundaki son vuruşlardaki sıkıntı nedeniyle iki puan kaybettik. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Olumlu oynamaya da devam edeceğiz" dedi.

"ATTIĞIMIZ NET GOL VAR'DAN GERİ DÖNDÜ"İki haftadır VAR'dan gollerinin geri dönmesini de eleştiren Tokatlı, "Söylemek istediğim bir şey daha var. 2 haftadır özellikle VAR'dan dönen gollerimiz var. Özellikle bugün attığımız net gol VAR'dan döndü. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Biz çok çalışıyoruz, olumlu futbol oynuyoruz, oynamaya devam edeceğiz. Oyuncu kazandırmaya da devam edeceğiz. Ama biz biraz da emeğimize saygı istiyoruz. Biraz da bunun üzüntüsünü yaşıyoruz" diye konuştu.GÖZTEPE CEPHESİ

Göztepe takımının teknik direktörü Ünal Karaman ise Alanya'dan önemli bir puanla döndüklerini ifade ederken şunları söyledi: "Aldığımız puanın kıymetini bileceğiz. Teknik verileri üst olan güçlü bir rakibe karşı oynadık. Alanyaspor'un teknik kadrosunu tebrik ediyorum. Bu sezonun lige imzasını atan takımların bir tanesi. Futbolu sadece bozma olarak değil, futbol doğruları içerisinde teknik detaylara dikkat ederek haddini bilerek oynayan bir Göztepe'ydi. Bu duruşun bir karşılığı olmalıydı. Alınan bir puan bizim kıymetli. İnşallah önümüzdeki haftalar daha iyi sonuçlar alabileceğimiz haftalar olacak. Tekrar Alanyaspor'a başarılar diliyorum ve oyuncularımı tebrik ediyorum."