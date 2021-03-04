- Ünal Karaman: "Aldığımız puanın kıymetini bileceğiz"

ANTALYA - Aytemiz Alanyaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, alınan puanın kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Aldığımız puanın kıymetini bileceğiz" dedi.

Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşan Göztepe, sahadan 1-1'lik skorla berabere ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, alınan puanın kendileri için önemli olduğunu söyledi. Karaman, "Aldığımız puanın kıymetini bileceğiz. Teknik verileri üst olan güçlü bir rakibe karşı oynadık. Alanyaspor'un teknik kadrosunu tebrik ediyorum. Bu sezonun lige imzasını atan takımları bir tanesi. Futbolu sadece bozma olarak değil, futbol doğruları içerisinde teknik detaylara dikkat ederek haddini bilerek oynayan bir Göztepe'ydi. Bu duruşun bir karşılığı olmalıydı. Alınan bir puan bizim kıymetli. İnşallah önümüzdeki haftalar daha iyi sonuçlar alabileceğimiz haftalar olacak. Tekrar Alanyaspor'a başarılar diliyorum ve oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.