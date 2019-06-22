Ünal Karaman, Artvin'de genç yeteneklerle bir araya geldi
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- Ünal Karaman, Artvin'de genç yeteneklerle bir araya geldiARTVİN - Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Artvin'de kulübün futbol okulu sporcularıyla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:44 Kaynak: İHA
- Ünal Karaman
, Artvin
'de genç yeteneklerle bir araya geldi
ARTVİN - Trabzonspor
Teknik Direktörü Ünal Karaman, Artvin'de kulübün futbol okulu sporcularıyla bir araya geldi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Artvin'e gelerek Artvinspor bünyesinde açılan Trabzonspor Futbol
Okulu öğrencilerini kulüp binasında ziyaret etti. Karaman'ı, Artvinspor Başkanı İrfan Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri, futbol okulu antrenörleri ve öğrenciler kulüp binasında karşıladı. Burada öğrencilerle sohbet eden Karaman, Artvin'de bu okulun açılmasının genç yeteneklere büyük imkan sağladığını ve gelecekte Artvin'in Türk futboluna önemli isimler kazandıracağını söyledi.
Ziyaret sonunda Artvinspor Başkanı İrfan Yıldırım, Karaman'a Artvinspor forması ve atkısı hediye etti. Program fotoğraf çekiminin ardından son buldu.
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