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Ünal Karaman: Avantaj elde ettik

6 saat önce

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, iki takımı da gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik etti.

Ünal Karaman: Avantaj elde ettik, System.String[]

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, iki takımı da gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik etti.


Maçta fazla forma şansı bulamayan ve genç oyuncuların saha içi performanslarını gördüklerini kaydeden Karaman, "Bizim adımıza Trabzon'daki karşılaşma için avantaj olabilecek bir skoru aldığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ünal Karaman, Ersun Yanal, Trabzon, Karaman, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:07 
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