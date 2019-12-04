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Ünal Karaman: Avantaj elde ettik
6 saat önce
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, iki takımı da gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik etti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, iki takımı da gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik etti.
Maçta fazla forma şansı bulamayan ve genç oyuncuların saha içi performanslarını gördüklerini kaydeden Karaman, "Bizim adımıza Trabzon'daki karşılaşma için avantaj olabilecek bir skoru aldığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:07
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