Ünal Karaman: "Ayak oyunu bilmeyiz, ayak topunu iyi biliriz" - Son Dakika

Ünal Karaman: "Ayak oyunu bilmeyiz, ayak topunu iyi biliriz"

11.02.2021 13:41

- Ünal Karaman: "Ayak oyunu bilmeyiz, ayak topunu iyi biliriz" Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bizim önümüz aydınlık" Süper Lig'de 26 puan ve averajla 12.

- Ünal Karaman: "Ayak oyunu bilmeyiz, ayak topunu iyi biliriz"

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman:

"Bizim önümüz aydınlık"

İZMİR - Süper Lig'de 26 puan ve averajla 12. sırada yer alan Göztepe'nin teknik direktörü Ünal Karaman önlerinin aydınlık olduğunu söyleyerek, "Ayak oyunu bilmeyiz, ayak topunu iyi biliriz" dedi.

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Adnan Süvari Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, ligin ikinci devresinde maç içindeki istatistiki verilerde gelişme kaydettiklerini söyledi. Ligin ilk yarısına göre rakipten top kazanma sürelerini 13 saniyeden 8,7 saniyeye düşürdüklerini, rakiplerinin top kazanma süresinin 11,7'den 15,3'e yükseldiğini kaydeden Karaman, "Hep dedik ki futbolseverlere seyir zevki sunan bir Göztepe olalım. Benim saha içerisinde görev verdiğim oyuncu hiçbir zaman inandığı davadan, futbol karakterinden taviz veren oyuncu olamaz. Oynayan veya oynamayan diye farklı bir tavır içerisinde olması da söz konusu değildir. Biz her daim kendisini geliştiren bir takım olma yolunda çabamız artarak devam edecek. Bütün bunları yaparken fizik kalitemizin hep üst düzeyde olması gerekiyor" diye konuştu.

Karaman, hala bazı eksiklerinin olduğunu belirterek, ligin ilk devresinde topun kendilerine kalma oranının yüzde 46'dan yüzde 64'e, artan pas sayısında isabet oranının da yüzde 78'den yüzde 83'e yükseldiğini söyledi.

Oyun karakteri olarak yumuşak bir takım olduklarını kaydeden Karaman, "Rakiple girdiğimiz ikili mücadelelere ve yüksek toplara baktığımızda oranlarda çok ciddi bir değişiklik söz konusu değil. Bunda da oyuncu karakterlerimizin önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü siz nasıl bir oyun karakterinde saha içinde oyuncu tutarsanız, kadro derinliği içinde tutarsanız, o oyuncu grubuyla uyumla ilgili bir duruş tercih edersiniz. Buna biraz daha çalışmamız gerekiyor" dedi.

"Benim oyuncum korkmaz"

Karaman, rakip yarı sahasında pas sayısının, yaptıkları orta sayısının ilk yarıya göre artış gösterdiğini belirterek, "Benim oyuncum korkmaz, benim oyucum geri adım atmaz. Her maçın bir hikayesi vardır ama bu hikayenin içerisinde bizde gece gündüz demeden, varımızla yoğumuzla bu büyük camiaya hizmet etmeye çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Göztepe'nin çok büyük bir camiaya sahip olduğunu hatırlatan Karaman, "Biz geri adım atan bir takım elbette olmayız. Biz içimizdeki isyan duygusuyla, akılcı bir planlama ve stratejiyle hem antrenman planını yapan, hem de maçta bunu sonunca yansıtan bir takım olacağız. Tabi ki bu bir süreç. Bugünden yarına ben oldum mantığıyla değil. Bu sporun ruhuna aykırı olur" ifadelerini kullandı.

"Ayak oyunu bilmeyiz, ayak topunu iyi biliriz"

Karaman, hayatının hiçbir döneminde şansla iş yapmadığını belirterek, şöyle konuştu: "Bulunduğumuz koltuk her daim bize güç verdi ama bulunduğum her noktada o koltuğa güç veren oldum. Oyuncular benim kardeşim, camia içerisindeki ağabeylerim, saygı duyduğum büyüklerim. küçükler de benim kardeşim. Onun için profesyonel yapı içinde düşünen olmadığım için ve Göztepe Kulübü gibi güzel bir kulübün teknik direktörü olduğum için bütün samimiyetimle söylüyorum. Bizim önümüz aydınlık. Zor bir süreç biliyoruz ama görünen o ki oyuncularımızla beraber bu camianın vereceği destekle beraber bunların üstesinden geleceğiz."

İnanmadığı bir davanın içerisinde olmayacağını kaydeden Karaman, "Hayatımın hiçbir evresinde de bir kişiden, Allah'ın bir kulundan bir iteleme görmemişimdir, kazıya kazıya tırnaklarımla geldim bulunduğum her mevkiye. Daha fazlası olur muydu, onu da futbolun paydaşlarının vicdanına bırakıyorum. Ayak oyunu bilmeyiz, ayak topunu iyi biliriz" dedi.

Karaman, bir basın mensubunun Peter Zulj'u oynatmama tercihini sorması üzerine, hiçbir oyuncu için önyargısının bulunmadığını, oyun planları içerisinde uygun olan futbolcuya şans verdiğini söyledi.

Başakşehir hazırlıkları sürüyor

Öte yandan, ligin 25. haftasında Başakşehir'i konuk edecek Göztepe'de bu mücadelenin hazırlıkları sürüyor. Teknik Direktör Ünal Karaman gözetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, bugün yapılan idmanda tam kadro çalıştı.

Ünal Karaman: Ayak oyunu bilmeyiz, ayak topunu iyi biliriz
Ünal Karaman: Ayak oyunu bilmeyiz, ayak topunu iyi biliriz
Ünal Karaman: Ayak oyunu bilmeyiz, ayak topunu iyi biliriz
Ünal Karaman: Ayak oyunu bilmeyiz, ayak topunu iyi biliriz

Ünal Karaman, Göztepe, Karaman, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ünal Karaman: 'Ayak oyunu bilmeyiz, ayak topunu iyi biliriz' - Son Dakika Spor


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