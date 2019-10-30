Ünal Karaman Başakşehir Maçını Değerlendirdi

Trabzonspor 'un hocası Ünal Karaman , 2-2 berabere kaldıklarını Başakşehir maçını yorumladı. Karaman, oyuncularının göstermiş olduğu üst düzey performanstan memnun olduğunu vurguladı.

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