Son Dakika Haberleri: Ünal Karaman Başakşehir Maçını Değerlendirdi
Son Dakika Spor Ünal Karaman Başakşehir Maçını Değerlendirdi

Ünal Karaman Başakşehir Maçını Değerlendirdi

1 saat önce

Trabzonspor'un hocası Ünal Karaman, 2-2 berabere kaldıklarını Başakşehir maçını yorumladı. Karaman, oyuncularının göstermiş olduğu üst düzey performanstan memnun olduğunu vurguladı.

Trabzonspor'un hocası Ünal Karaman, 2-2 berabere kaldıklarını Başakşehir maçını yorumladı. Karaman, oyuncularının göstermiş olduğu üst düzey performanstan memnun olduğunu vurguladı.

Ünal Karaman Başakşehir Maçını Değerlendirdi

Ünal Karaman, Trabzonspor, Başakşehir, Karaman, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
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