Ünal Karaman Başakşehir Maçını Değerlendirdi
1 saat önce
Trabzonspor'un hocası Ünal Karaman, 2-2 berabere kaldıklarını Başakşehir maçını yorumladı. Karaman, oyuncularının göstermiş olduğu üst düzey performanstan memnun olduğunu vurguladı.
Trabzonspor'un hocası Ünal Karaman, 2-2 berabere kaldıklarını Başakşehir maçını yorumladı. Karaman, oyuncularının göstermiş olduğu üst düzey performanstan memnun olduğunu vurguladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07
Medipol Başakşehir'den UEFA'ya yanıt: Selam olsun! Model Elif Çelik, Galatasaraylı futbolcularla eğlendiği gece hakkında konuştu Derbide oğlu ameliyat olduğu için forma giymeyen Donk'un dansözlerle görüntüsü çok konuşuldu Çin'de Talisca tartışması: Belki burada olmak istemiyordur