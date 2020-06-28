Ünal Karaman: "Biraz daha gayret göstermemiz gerekecek"
- Ünal Karaman: "Biraz daha gayret göstermemiz gerekecek" Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ligde kalan haftaların alt sırada bulunan takımlar için zor geçeceğini ve kendi özellerinde daha gayretli çalışacaklarını ifade etti.
- Ünal Karaman: "Biraz daha gayret göstermemiz gerekecek"
RİZE - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ligde kalan haftaların alt sırada bulunan takımlar için zor geçeceğini ve kendi özellerinde daha gayretli çalışacaklarını ifade etti.
Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Kayıp iki puan bizi üzdü. Kötü bir oyun başlangıcı ve yenilen iki gol var. Diğer haftalarda yediğimiz gibi basit goller var. 2-0'dan sonra teslim olmayan bir Rizespor vardı sahada. Oyunu kontrol altına alan Rizespor vardı. Bunun karşılığında bulduğumuz iki tane gol var. Bizim açımızdan kabul edilebilir bir başlangıç değil. Biraz daha gayret göstermemiz gerekecek. Biz diğer takımlara bu kadar basit goller atamıyoruz. Bunun üzerinde düşünüp çalışacağız. Her şeye rağmen 2-0'dan güzel oyunla dönüş yapan oyuncularımızı kutluyorum. Kalan haftalar herkes için zor. İnşallah yaptığımız bu hataları yapmamaya gayret gösterip istediğimiz sonucu almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 22:28 Kaynak: İHA
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