Ünal Karaman: "Bizim olduğumuz hiçbir yerde hedef bitmez"

Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 5-3 mağlup olan Göztepe'de Teknik Direktör Ünal Karaman, basit pozisyonlardan gereksiz goller yediklerini söyledi. Karaman, "Bizim olduğumuz hiçbir yerde hedef bitmez" dedi.

Deplasmanda Gençlerbirliği'ne ikinci yarıda kalesinde bulduğu 4 golle 5-3 mağlup olan Göztepe'de Teknik Direktör Ünal Karaman müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Karaman, "Yüzdük yüzdük kuyruğuna getirdik. İnşallah kazasız belasız yüz akıyla tamamlayacağımız bir lig olur. Takımımz açısından baktığımız zaman bizim gelmemizle beraber, devre arasında katılan oyuncularımız da dahil hangi milletten olursa olsun, sözleşmesinin süresi ne olursa olsun biz oyuncularımıza hep eşit mesafede kaldık. En zorda kaldığımız durumlarda dahi ciddi rortasyon yaparak sezon sonuna kadar işi getirmeye gayret gösterdik. Ama sonlara doğru yaklaştıkça özellikle birkaç haftadır birçok oyuncuyu çok ciddi olmasa da sakatlıklarla sahanın dışında tutmak zorunda kaldık. Bu da bize bazı zorluklar getirdi. Mesela 3 tane sağ bek oyuncusunu aynı anda ikisini savunma merkezinde kullanarak ligi tamamlamaya çalıştık. Bugün yine bir orta saha oyuncumuzu çaresizlikten savunmanın merkezinde kullandık. Yine geldiğimiz andan itibaren takımın tecrübelileri dediğimiz abileri, büyükleri sağ olsunlar o özveriyi gösteriyorlar. Herhangi bir şaibeye yer vermeksizin kullanmak zorunda kaldığımız oyuncular var. Ben bunların çabalarını asla yok saymam. Tabii bölgesel pozisyonda oyuncuyu kullanamadığınız anda detayda kaybettiğiniz pozisyonlar oluyor ve bu da size pahalıya mal oluyor. Basit diyebileceğimiz pozisyonlardan gereksiz goller yedik ama tabii ki bunların hepsi gelecekte kurgulayacağımız takımın kadrosunda ana fikir verecektir. Bugünkü sonuçlara baktıktan sonra çok farklı biz mecraya giden bir lig var. Özellikle ligin üst tarafı oldukça karışık. Biz de şampiyonluk adaylarından birisiyle müsabaka oynayacağız. Bizim açımızdan zor. Umarız ki sağlık ekibimiz yapacağımız ilk antrenmanda bize müjdeyle gelirler çünkü birçok oyuncumuz çok yoruldu, birçok oyuncumuz gereğinden fazla yüklendik. En iyi kadroyla çıkıp camiamıza yakışır şekilde mücadelemizi verip inşallah lafın sözün olmadığı bir şekilde sezonu tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.

"Bizim olduğumuz hiçbir yerde hedef bitmez"

Teknik Direktör Karaman, bir basın mensubunun "Bugün hedefi olan bir Göztepe olsaydı 2-0'dan sonra maçı kaybetmezdi. Bütün gözler üzerinizde olacak" ifadelerine cevap vererek şunları kaydetti:

"Siz böyle bir yargıya vardınız. Hedefi olan bir Göztepe dediğiniz anda, bizim olduğumuz hiçbir yerde hedef bitmez. Oyuncularımıza da aynı şeyi vermeye çalışıyoruz. Biz kendimizle yarışan bir takımız. Biz şartlar ne olursa olsun öncelikle bireysel gelişimini ön planda tutup sonrasında giydiği formaya armaya hizmet edip namusuyla bu işi yapmaya çalışan bir duruşumuz var. Onun için ihtiyacı olan bir Göztepe mantığı çok doğru bir mantık değil. Bizim her şeye ihtiyacımız var. Biz futbola açız. Eğer sahaya çıkmışsak sahaya çıkan her oyuncum futbolun gerekliliklerini yapacak oyunculardır. Ama az önceki konuşmamda bazı şeyleri ifade edemedim galiba size. Ben yediğimiz beş golün dördünün analizini ortaya koymuş olsam zaten bir adım önde bir adım geride yapacağın bir hamledir. İşin rengini değiştiren pozisyonlar da bunlar oluyor. Bahsetmeye çalıştığım konu her şeye rağmen yine de disiplinle duran bir takımımız var ama takdir edersiniz ki bu oyuncuların birçoğu çok yorgun. Bunlar özveri ile sahanın içerisindeler. Biz oyuncularımızla konuşurken odaya girdiğimiz anda birçok şeye farklı konuşabiliriz ama başka hiçbir kimsenin oyuncularım hakkında bir kelime söylemesine müsaade etmem. Onun için benim oyuncum ciddidir. Saha içerisinde gereğini yapıyor. Ben oyuncularıma her türlü şeyi söyleyebilirim ama başka hiçbir kimsenin oyuncularımla ilgili yapacağı en ufak bir samimiyetsiz tavrı kabul etmem." - ANKARA