Son dakikada yedikleri golden dolayı üzgün olduklarını ifade eden Ünal Karaman şöyle konuştu:



'Böyle hatalar yaparsanız cezayı da keserler'



"Son dakikada gelen gol bizi üzdü. Bazen maçın hikayesi küçük bir dokunuşla oluyor. Verdiğiniz mücadelenin tamamını özetleyen bir dokunuş oluyor. Galatasaray takımı ligin en iyi takımları arasında ve çok kaliteli oyuncuları var. Böyle hatalar yaparsanız cezayı da keserler. Golden sonra çok pozisyonumuz oldu, o fırsatları değerlendiremezseniz cezayı keserler. Oyuncularım kazanmak adına büyük mücadele gösterdiler ancak son dakika bizi üzdü."



'Bazı insanların kulağına girsin'



Takımdaki bazı oyuncuları dinlendirmesinin tartışıldığını ve bunun doğru olmadığını söyleyen Karaman, "Bazı insanların kulağına girsin diye söylüyorum. Benim 18 maçın üzerinde oynayan 10 oyuncum var. Trabzonspor hafta içi UEFA oynadı, dinlendirdi, şöyle oldu deniyor. Benim 18 maç oynayan 10'un üstünde oyuncum var. En azından sportif duruşa saygı duysunlar. Gerçeğimizi biz yaşayalım, onların hayal alemi varsa hayallerini kendileri yaşasınlar. Ekuban bile o kadar aradan sonra geldiğinde zorlandı. Ekuban iki sprint sonrası duracak adam değil. Sturridge 33 günün üstüne 2 antrenman yaptı bizimle. Bazı oyuncularımıza fazla yük bindi, bozuldular ama oyun kimyamız giderken değişiklik yapmak istemedim." dedi.



