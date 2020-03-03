Son Dakika › Spor › Ünal Karaman, Çaykur Rizespor ile ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika Spor
Ünal Karaman, Çaykur Rizespor ile ilk antrenmanına çıktı
6 saat önce
Süper Lig'in 25'inci haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek olan yeşil mavili ekip, karşılaşmanın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde start verdi.
Süper Lig'in 25'inci haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek olan yeşil mavili ekip, karşılaşmanın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde start verdi.
Takım ile ilk antrenmanına çıkan Karaman, futbolcular ile toplantı gerçekleştirdi.
Futbolcular antrenmana ısınma hareketleri ile başlarken, çalışma pas ve kondisyon çalışmaları ile devam etti. İdmana Mohamed Abarhoun sakatlığı nedeniyle katılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:09
Son Dakika Çaykur Rizespor, Ünal Karaman ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'ye sürpriz oran Galatasaray ve Medipol Başakşehir, PFDK'ye sevk edildi