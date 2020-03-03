Ünal Karaman, Çaykur Rizespor ile ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Ünal Karaman, Çaykur Rizespor ile ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika Spor

Ünal Karaman, Çaykur Rizespor ile ilk antrenmanına çıktı

6 saat önce

Süper Lig'in 25'inci haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek olan yeşil mavili ekip, karşılaşmanın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde start verdi.

Ünal Karaman, Çaykur Rizespor ile ilk antrenmanına çıktı, System.String[]

Süper Lig'in 25'inci haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek olan yeşil mavili ekip, karşılaşmanın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde start verdi.


Takım ile ilk antrenmanına çıkan Karaman, futbolcular ile toplantı gerçekleştirdi.


Futbolcular antrenmana ısınma hareketleri ile başlarken, çalışma pas ve kondisyon çalışmaları ile devam etti. İdmana Mohamed Abarhoun sakatlığı nedeniyle katılamadı.

Aytemiz Alanyaspor, Ünal Karaman, Karaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:09 
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