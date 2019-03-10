Son Dakika Haberleri: Ünal Karaman'dan Futbol Okuluna Ziyaret

Ünal Karaman'dan Futbol Okuluna Ziyaret

1 saat önce

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Artvin'in Borçka ilçesindeki Trabzonspor Borçka Futbol Okulu'nu ziyaret etti.

Ünal Karaman'dan Futbol Okuluna Ziyaret, System.String[]
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Artvin'in Borçka ilçesindeki Trabzonspor Borçka Futbol Okulu'nu ziyaret etti.


Her yaştan futbolseverin yoğun ilgisiyle karşılanan Karaman, yürütülen sportif faaliyetler hakkında okulun kurucusu Osman Genç'ten bilgi aldı.


Tesislerde bir süre Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Murgul Belediye Başkanı Hasan Çavuş ve yetkililerle sohbet eden Karaman, minik futbolcuların antrenmanını izledi.

Saha içerisine girerek miniklerle sohbet eden, fotoğraf çektirerek forma imzalayan Ünal Karaman, öğrencilere futbol oynarken okullarını, derslerini asla ihmal etmemelerini öğütledi.

Karaman, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerin sporun içinde olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Renklerine gönül verdikleri takımın futbol okulu içerisinde, kendilerini geliştirerek hayatın içinde olmalarını görmek bizleri son derece mutlu ediyor. İnşallah hem okul hem de spor hayatlarında başarılı olurlar, biz de bunun gururunu yaşarız." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:54 Kaynak: AA

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