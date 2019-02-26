Ünal Karaman'dan Hakem Tepkisi
1 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Trabzonspor'da Teknik Direktörü Ünal Karaman, hakem Alper Ulusoy'un aleyhlerine verdiği penaltı kararına ateş püskürerek, "Beni ve camiamı tatmin edecek bir açıklama istiyorum ve hiçbir acıkma bana bu penaltıya inandırmaz" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası
'ndan elenen Trabzonspor
'da Teknik Direktörü Ünal Karaman
, hakem Alper Ulusoy
'un aleyhlerine verdiği penaltı kararına ateş püskürerek, "Beni ve camiamı tatmin edecek bir açıklama istiyorum ve hiçbir acıkma bana bu penaltıya inandırmaz" dedi. Ziraat Türkiye Kupası
Çeyrek Final rövanş mücadelesinde Ümraniyespor'a 3-1'lik skorla mağlup olan ve kupaya veda eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, maç sonu açıklamalarda bulundu. Hakem kararlarından dert yanan Karama, "Öncelikle kaybettiğimiz için üzgünüm. Devamında da birçok konuya sağduyu ile yaklaşmamız gerekiyor. Camiamıza yakışır bir duruş göstermeye çalışıyoruz. Sadece kendi camiamız için değil spor kamuoyu için adil yargılama peşindeyiz. Camiamızın bir takım beklentiler var. Oynadığınız futbolla bazen bunlara yanıt veremeyebilirsiniz. Böyle olması adil değil. İçeride pozisyonu defalarca izledim. Profesyonel arkadaşlarımızla izledik. Penaltı için bir müdahale göremeye çalışıyorum bir yere koyamıyorum. Eğer ceza alanı içinde böyle müdahalelere bu karar veriliyorsa o zaman ben savunma oyuncuları olmadan oynayayım. Beni ve camiamı tatmin edecek bir açıklama istiyorum ve hiçbir acıkma bana bu penaltıya inandırmaz. Bu sadece Trabzonspor mensubu olarak verilen bir beyanat değil spor ferdi olarak verdiğimiz açıklama" dedi.
ÜMRANİYESPOR CEPHESİ
Ziraat Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdıran Ümraniyespor'da Teknik Direktör Ahmet Taşyürek
, "Trabzonspor gibi bir camia karşısında galip gelmek taktiksel olarak anlatılacak bir şey değil. Hayal ötesi bir şey yaşıyoruz" dedi. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Trabzonspor'u 3-1'lik skorla geçerek adını yarı finale yazdıran Ümraniyespor'da Teknik Direktör Ahmet Taşyürek basın toplantısında konuştu. Trabzonspor gibi bir camia karşısında kazandıkları için son derece mutlu olduklarını belirten Taşyürek, "Maça 15 dakika çok kötü başladık. Oyunu ele aldığımız anda golü yedik. Rakibimiz bizden çok üstün ve kaliteli bir takım. Maçın kırıma anı Yusuf'un sakatlanarak oyundan çıkmasıydı. Ondan sonra istediklerimiz daha rahat yaptık. Böyle bir takım ve camia karşısında galip gelmek taktiksel olarak anlatacak bir şey değil. Çok mutluyuz" dedi. Taşyürek 'bir sonraki turda rakip olarak kimi istersiniz' sorusuna ise, "Tercih hakkımız yok. Rüyalar görürken toz pembe olsun, şu olsun bu olsun diyemeyiz. Hayal ötesi bir şey yaşıyoruz. Bundan sonra bir yorum ve seçenek sunmayı doğru bulmuyorum" yanıtını verdi.
(Güven Mert Ercan - Bozhan Memiş/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:56 Kaynak: İHA
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