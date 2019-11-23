Son Dakika Haberleri: Ünal Karaman'dan oyuncularına teşekkür
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Ünal Karaman'dan oyuncularına teşekkür

6 saat önce

Sözlerine, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere öğretmenlerin gününü kutlayarak başlayan Karaman, şunları kaydetti: "Güçlü bir camiaya karşı müsabaka oynadık.

Ünal Karaman'dan oyuncularına teşekkür, System.String[]

Sözlerine, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere öğretmenlerin gününü kutlayarak başlayan Karaman, şunları kaydetti:


"Güçlü bir camiaya karşı müsabaka oynadık. Geldiğimiz günden itibaren kaliteli oyuncu grubum inanılmaz bir duruş sergiliyor. Saha içinde eksik kaldıklarında takım bilinciyle bunu kapatıyorlar. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ankaragücü köklü bir kulüp. Zaten ben de futbolu Ankaragücü'nde bırakmıştım."


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Mustafa Kemal Atatürk, Ankaragücü, Karaman, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:54 
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