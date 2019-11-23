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Ünal Karaman'dan oyuncularına teşekkür
6 saat önce
Sözlerine, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere öğretmenlerin gününü kutlayarak başlayan Karaman, şunları kaydetti: "Güçlü bir camiaya karşı müsabaka oynadık.
Sözlerine, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere öğretmenlerin gününü kutlayarak başlayan Karaman, şunları kaydetti:
"Güçlü bir camiaya karşı müsabaka oynadık. Geldiğimiz günden itibaren kaliteli oyuncu grubum inanılmaz bir duruş sergiliyor. Saha içinde eksik kaldıklarında takım bilinciyle bunu kapatıyorlar. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ankaragücü köklü bir kulüp. Zaten ben de futbolu Ankaragücü'nde bırakmıştım."
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Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:54
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