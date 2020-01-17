Ünal Karaman'dan tekliflere cevap! - Son Dakika
Son Dakika Spor Ünal Karaman'dan tekliflere cevap! - Son Dakika Spor

Ünal Karaman'dan tekliflere cevap!

6 saat önce

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra İzmir'de ailesi ile birlikte vakit geçiren teknik direktör Ünal Karaman'ın sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağı öne sürüldü.

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Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra İzmir'de ailesi ile birlikte vakit geçiren teknik direktör Ünal Karaman'ın sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağı öne sürüldü.


Karadeniz Gazetesi'nde yer alan haberde; Karaman'ın yakın çevresine 2 resmi teklif aldığını ifade ederek, "Sağ olsunlar Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra hem Antalyaspor hem de Malatyaspor'dan teklif aldım. Ama sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağım" dediği belirtildi.


Ailesi ile birlikte İzmir'de zaman geçiren Karaman'a özellikle Malatyaspor yönetiminin büyük ısrarda bulunduğu kaydedildi. Fakat Karaman'ın gelecek sezon hedefleri olan bir takıma gideceği belirtildi.


Hatta bu sezon şampiyon olması durumunda Bursaspor'un başına da geçebileceği öğrenildi.


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:06 
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