Ünal Karaman'dan Trabzon Emniyet Müdürü Alper'e ziyaret
1 saat önce
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ünal Karaman'ın görevine yeni başlayan Metin Alper'e ziyarette bulunduğu ve başarı dileklerini ilettiği belirtildi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ünal Karaman'ın görevine yeni başlayan Metin Alper'e ziyarette bulunduğu ve başarı dileklerini ilettiği belirtildi.
Ziyarette Karaman'ın, üzerinde isminin yazılı olduğu Trabzonspor formasını Metin Alper'e hediye ettiği aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:51
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