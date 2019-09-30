Son Dakika Haberleri: Ünal Karaman'dan Trabzon Emniyet Müdürü Alper'e ziyaret
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Ünal Karaman'dan Trabzon Emniyet Müdürü Alper'e ziyaret

1 saat önce

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ünal Karaman'ın görevine yeni başlayan Metin Alper'e ziyarette bulunduğu ve başarı dileklerini ilettiği belirtildi.

Ünal Karaman'dan Trabzon Emniyet Müdürü Alper'e ziyaret, System.String[]

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ünal Karaman'ın görevine yeni başlayan Metin Alper'e ziyarette bulunduğu ve başarı dileklerini ilettiği belirtildi.


Ziyarette Karaman'ın, üzerinde isminin yazılı olduğu Trabzonspor formasını Metin Alper'e hediye ettiği aktarıldı.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:51 
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