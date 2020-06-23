Ünal Karaman: "En az 1 puan alma düşüncesindeydik" - Son Dakika

Ünal Karaman: "En az 1 puan alma düşüncesindeydik"

- Ünal Karaman: "En az 1 puan alma düşüncesindeydik" Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "En kötü bir puanla döneriz düşüncesindeydik, başaramadık" Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, mağlup oldukları için üzgün olduklarını belirterek, "En kötü bir puanla...

- Ünal Karaman: "En az 1 puan alma düşüncesindeydik"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman:

"En kötü bir puanla döneriz düşüncesindeydik, başaramadık"

ANTALYA - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, mağlup oldukları için üzgün olduklarını belirterek, "En kötü bir puanla döneriz düşüncesindeydik, başaramadık" dedi.

Çaykur Rizespor Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fraport TAV Antalyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Geçen hafta kendilerini gelecek dönemlere güçlü bakmaya yetecek bir oyun oynadıklarını ve iyi bir sonuç aldıklarını anımsatan Karaman, "Bu hafta beklentimiz o yöndeydi. O maçın moraliyle çalıştık. Üzücü taraf şuydu. Hafta içi rakibe yönelik dikkat etmeye çalıştığımız hatalar neticesinde goller yedik. Şehrimize bu hatalı goller ve yenilgiyle döneceğimiz için üzgünüz" diye konuştu.

Sahada samimi mücadele edilse de maçın sonucunu belirlemeye neden olan anlar olduğunu dile getiren Karaman, "Maçın sonucunu belli edecek 3 metre koşu, defans oyuncusunun bir hamlesidir. Biz bugün o hamlelerden mahrumduk. Erken yediğimiz golün ardından beraberliği sağlayacak pozisyonlara girdik. Topun kontrolü genelde bizdeydi. Ama bu yeterli olmuyor. Daha gerçekçi hedefe yürüyen pozisyonlar üretmeliydik. Bugün ileri uç oyuncularımız eksik kaldı. Her şeye rağmen üzgünüz. En kötü bir puanla döneriz düşüncesindeydik, başaramadık" ifadelerine yer verdi.

Ünal Karaman: En az 1 puan alma düşüncesindeydik

Çaykur Rizespor, Ünal Karaman, Karaman, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ünal Karaman: 'En az 1 puan alma düşüncesindeydik' - Son Dakika Spor
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