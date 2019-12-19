Ünal Karaman: "Futbolun doğrularını yapmaya çalıştık" - Son Dakika
Son Dakika Spor Ünal Karaman: 'Futbolun doğrularını yapmaya çalıştık' - Son Dakika Spor

Ünal Karaman: "Futbolun doğrularını yapmaya çalıştık"

6 saat önce

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Altay maçının ardından, "Özellikle ikinci yarı daha derli toplu oynadık.

Ünal Karaman:

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Altay maçının ardından, "Özellikle ikinci yarı daha derli toplu oynadık. Futbolun doğrularını yapmaya çalıştık" dedi.


Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Trabzonspor, Altay'ı ağırladı. İlk 2-1 kazanan Trabzonspor evinde oynadığı karşılaşmadan da 4-1 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Özellikle ikinci yarı daha derli toplu oynadık. Futbolun doğrularını yapmaya çalıştık. Onun karşılığında hem oyun hem sonuç olarak arzu ettiğimizi aldığımızı düşünüyorum. Oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Zaman zaman bu oluyor, hayatın içinde. Bulunduğumuz her ortamda yarışın kendimizle olduğunu ifade ediyoruz. Hiçbir oyuncum, vermiş olduğu mücadeleyi kategorize edemez. Rakibi o rakip bu rakip diye ayıramaz. Biz başlar bitirir kendi futbolumuzu oynar gücümüzü saha içinde ortaya koyarız, kazanırız veya kaybederiz ama bu kabul edilebilir bir oyun tarzı değil. Tarih bunları unutmaz, tarih önce kendisine mesleğine saygı duyan işini en iyi şekilde icra eden insanları özellikle bizim bulunduğumuz ortamdaki insanları takdir eder. İkinci yarı daha derli düzgün futbola yönelik pozisyon içinde anı yaşayan oyuncular vardı, karşılığı oldu. Soyunma odasında neler konuşuldu derseniz o bizim kendi özelimiz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Ünal Karaman, Ersun Yanal, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:45 Kaynak: İHA
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