Ünal Karaman Gençlere Güveniyor

Süper Lig'in ilk yarısında genç oyuncularının sergilediği performansla büyük bir beğeni kazanan Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, kadro sıkıntısı yaşadığı bu süreçte yine gençlere güveniyor.

Süper Lig'in ilk yarısında genç oyuncularının sergilediği performansla büyük bir beğeni kazanan Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, kadro sıkıntısı yaşadığı bu süreçte yine gençlere güveniyor.



Spor Toto Süper Ligin 19. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılırken, başta yönetim ve Teknik Direktör Ünal Karaman olmak üzere bordo-mavili camia genç oyuncularına güveniyor. Onazi, Pereira ve Sosa gibi önemli ayakların sakatlığının devam etmesi, Amiri ve Hosseini'nin de İran Milli Takım ile Asya Kupası'nda yarı finale yükselmesi nedeniyle bu futbolcularından yararlanamayan Karaman, kadro derinliğini kaybettiği haftalarda genç oyuncularına büyük bir güven duyuyor.



Gençler en önemli koz olacak



Ligin ilk yarısında Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen'e sürekli ilk on birde görev veren deneyimli çalıştırıcı, transfer tahtasının kapalı olduğu dönemde bu isimlerin yanına yeni isimler eklemeyi de planlıyor. Özelikle ilk yarıdaki Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında önemli işlere imza atan ve sergiledikleri performans ile büyük bir beğeni kazanan genç isimler, Demir Grup Sivasspor maçında da Karaman'ın en önemli kozları olacak. Kadro oluşturmakta sıkıntı yaşayan 52 yaşındaki çalıştırıcı, alt yapıdan A Takım kadrosuna katılan oyunculardan yeni isimleri kadroya monte ederek zorlu süreci aşmaya çalışacak.



Karaman motive ediyor



Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, yönetimle birlikte radikal kararlar aldığı sezonda, mevcut kadrosunda yer alan oyuncuları motive etmesi ve hazırlamasıyla da ön plana çıkıyor. Oyuncuların futbol yaşantıları hakkında önemli kararlar vermesi, takımı sahiplenmesi Karaman'ın, ortaya çıkarmış olduğu takım ruhunun en önemli göstergesi. Antrenmanlar öncesi oyuncularıyla bir araya gelmeye özen gösteren bordo-mavili takımın teknik direktörü, geçmişten örnekler vererek, takımın şehir için ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Tecrübeli ve genç oyuncuların bu konuşmalardan oldukça etkilendikleri ve bunun da antrenmanlar ile maçlarda ortaya konulan mücadeleye yansıdığı belirtiliyor. - TRABZON

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