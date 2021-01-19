Ünal Karaman, Göztepe'yi tribünden takip ediyor - Son Dakika

Ünal Karaman, Göztepe'yi tribünden takip ediyor
19.01.2021 17:07
Göztepe'nin prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Ünal Karaman, sarı-kırmızılıların Gençlerbirliği ile oynadığı müsabakayı locadan takip ediyor.
Göztepe'nin prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Ünal Karaman, sarı-kırmızılıların Gençlerbirliği ile oynadığı müsabakayı locadan takip ediyor.
Göztepe Başkanvekili Talat Papatya, bir süredir teknik direktörlük görevi için görüşme halinde oldukları Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıklamıştı. Sözleşme imzalanması için ufak detayların kaldığı Karaman, Göztepe'nin Süper Lig'in 20. haftasında sahasında oynadığı Gençlerbirliği maçını takip etmek için Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'na geldi. 54 yaşındaki teknik adam Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve Göztepe Başkanvekili Talat Papatya ile birlikte maçı tribünden takip ediyor.
(Salih Yılmazsoy/İHA)
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