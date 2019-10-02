Son Dakika Haberleri: Ünal Karaman: "Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız"
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Ünal Karaman: "Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız"

1 saat önce

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın açıklamaları Abdulkadir Parmak'ın açıklması TRABZON - UEFA Avrupa Ligi'nde C Grubu'nda yapılacak Trabzonspor-Basel maçı öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve futbolcu Abdulkadir Parmak, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen...

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın açıklamaları

Abdulkadir Parmak'ın açıklması TRABZON - UEFA Avrupa Ligi'nde C Grubu'nda yapılacak Trabzonspor- Basel maçı öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve futbolcu Abdulkadir Parmak, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ünal Karaman: Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Ünal Karaman, Ersun Yanal, Basel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:53 Kaynak: AA
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