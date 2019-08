Ünal Karaman: Hazırlığımızın karşılığını almak istiyoruz

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, AEK'ya saygı duyduklarını ve zor bir maç oynayacaklarını belirterek, "Hazırlığımızın karşılığını almak istiyoruz" dedi.Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile kaptan Jose Sosa, AEK maçı öncesi karşılaşmanın oynanacağı OAKA Spyros Louis Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Karşılaşmanın her iki takım açısından da zor ve önemli olacağını ifade eden Karaman, "Bu bilinçle hazırlığımızı yaptık. Rakibimize saygı duyuyoruz. Futbolun doğrularını yapmaya çalışan bir rakiple oynayacağız. Oyunun her alanında kendi futbol planı doğrularından vazgeçmemeye çalışan bir rakibimiz var. Biz de benzer özellikteyiz. Hazırlığımızı karşılığını almak istiyoruz" diye konuştu."OYNANMAMIŞ MAÇTA FAVORİ GÖRMEM"Karaman, maçın favorisinin olup olmadığına dair bir soruya şu yanıtı verdi: "Oynanmamış hiçbir müsabakada ben favori görmem. Rakibimizin teknik direktörünün yaptığı yorumlara saygı duymanın ötesinde yorum yapmayı uygun görmüyorum. Şayet bu maça adına derseniz ben oynanmamış hiçbir müsabakada favori görmem. Sonuçta sahada çıkıp kendi doğrularınızı yaparsınız yapmadığınız anda cezayı keserler, yaparsanız gülerek ayrılırsınız. Geçmiş dönemde de hem futbolcu olarak hem teknik adam olarak da bunları yeterince tecrübe ettik. Biz sadece kendi gücümüzü ve futbol doğrularını yapmaya çalışacağız. ve umarım onun karşılığında da evimize mutlu bir şekilde döneriz.""ZOR BİR PROGRAM BİZİ BEKLİYOR"Zor bir maç programının kendilerini beklediğini söyleyen Karaman, şöyle devam etti: "Daha önce de söyledim, sizin hazırlık evresini geçirdiğiniz dönemde rakiplerinizin de hazırlık evresi oluyor. Sizin hazırız dediğiniz ortam içerisinde rakipleriniz de hazır oluyorlar. Lig adına kolay müsabaka olmadığını defalarca dile getirdim yine dile getiriyorum. Siz gücünüzün farkına varıp rakibe saygı duyarak, kendi çalışmanızı üst seviyede yaptığınız ölçüde güçlüsünüz. Onun için ben mutlak şu süre içerisinde hazır olacağız deyip de kendimizi farklı bir yere koymaya futbol anlayışım müsait değil. Size de şunu söyleyebilirim, belki siz bizleri farklı yerlere koyabiliyorsunuz. İşimiz her anda zor, her anda başlayıp da ligin sonunu göreceğiniz haftaya gelinceye kadar disiplin ve sorumlulukla hazır olmalısınız. Hiçbir şekilde detayın gücünü görmemezlikten gelemezsiniz, o detayın gücü sizi bir yerlere taşıyacak. Şu tarihlerde daha iyi olabiliriz diyen meslektaşlarımız olabilir ama oynayacağımız en yakın müsabakayı en iyi olmamız gereken müsabaka olarak görürüm. Onun için yarınki müsabaka ve bir sonraki oynayacağımız lig maçı. Evet dar aralıklar, bizi zorlayacak bir program var. Ama ona da cevap vermeye çalışacağımız oyuncu grubumuz var. Olabildiğince oyuncularımızın tamamından faydalanmaya çalışacağız, sonuçlarını da bekleyip göreceğiz.""RAKİBİMİZİ ANALİZ ETTİK"Rakiplerini analiz ettiklerini ve olumlu olumsuz yanlarını bildiklerini kaydeden Ünal Karaman, bu konuda şunları dedi: "Elbette ki rakibimizin olumlu ya da olumuz yönlerini biliyoruz. Futbol oynamaya çalışan takımların zaman içerisinde geçiş oyunlarında sıkıntılar olabilir. Bunu her takım yaşar ki benzer sorunları biz de yaşıyoruz. Ligin henüz başı olduğu için fizik kapasite istenen seviyeye gelmediği için bu zorlukları her iki takım da ziyadesiyle yaşayabilir. Ama yeterince izlememizi ve analizimizi yaptık, olumlu ve olumsuz yönler hakkında gerekli bilgilere sahibiz.""AEK ÇOK ÖZEL BİR TAKIM"Karaman, AEK'nın çok iyi bir takım olduğunun ifade ederek şunları kaydetti: "Geçekten iyi bir takım, oyunun hiçbir bölümünde futbol dışı bir şey düşünmüyorlar. Sadece futbol oynamaya çalışıyorlar ve kendi futbol doğrularından prensiplerinden taviz vermiyorlar. Elbette zorlandıkları noktalar da var. Biz nasıl ki birçok noktada zorlanıyorsak onların da zorlandığı zorlandığı noktalar var, şayet oynayacak alan ve zaman verecek olursanız çok özel ve yetenekli oyunculara sahipler. Oyuncu grubunun tamamı verilen görevi yerine getirmenin çabası içinde. Bizimle kalite olarak örtüşen bir takım umuyorum yarın doğruları daha fazla yapan takım biz olur ve şehrimize iyi bir sonuçla döneriz. Ama özel bir takımla oynayacağız.""SEYİRCİ AVANTAJ MI DEZAVANTAJ MI MAÇTAN SONRA BAKACAĞIZ"Karaman karşılaşmanın seyircisiz oynanmasına ilişkin olarak ise, "Nerede oynarsak oynayalım taraftarlarla olsun isteriz. Bu şölen havası bazen insani duruşlar zaafa uğratabiliyor, keşke olmasa hiçbir yerde taraftarsız müsabakalar oynanmasa. Ancak taraftar oynamıyor sahaya çıkan inanmış yürekler oynuyor, seyirci olsa da oynama aynı oyunumuzu oynayacaktık. Avantaj mı dezavantaj mı olacağını yarın maçtan sonra yorumlayabilirim" ifadelerini kullandı.SOSA: ZOR MAÇ OLACAKTrabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Jose Sosa ise zor bir maç olacağını ifade ederek, "İyi hazırlandık. Hocamızın dediği gibi gerçekten yarın saygı duyduğumuz ve iyi futbol oynamaya çalışan bir takıma karşı oynayacağız. Zor bir maç olacak her iki taraf için de kolay olmayacak iki maç da. Ama biz iyi hazırlandık. Bu maça kadar hazırlıklarımızı çok sıkı bir şekilde gerçekleştirdik. Umarım yarın bunun karşılığını Trabzonspor'u hak ettiği yere getirecek kadar alırız" diye konuştu.TRABZONSPOR TAKTİK ÇALIŞTIBu arada Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda yarın saat 21.00'de AEK ile oynayacağı karşılaşmanın son antrenmanını maçın oynanacağı OAKA Spyros Louis Stadı'nda gerçekleştirdi. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 18.00'de başlayan ve ilk 15 dakikası basına açık olarak yapılan antrenmanda taktik çalışmalara yer verildi.ANTRENMANDA STURRIDGE DANSITrabzonspor'un bu akşamki antrenmanında önce Abdulkadir Parmak daha sonra da sağ bek oyuncusu Joao Pereira yeni transfer Daniel Sturridge'nin gol sevinçlerindeki dansını yaptı.