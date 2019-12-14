Ünal Karaman'ın eli güçleniyor - Son Dakika
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Ünal Karaman'ın eli güçleniyor

6 saat önce

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor 'da sakat ve cezalı oyuncuların dönmesiyle Teknik Direktör Ünal Karaman'ın eli güçleniyor.

Ünal Karaman'ın eli güçleniyor, System.String[]

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor 'da sakat ve cezalı oyuncuların dönmesiyle Teknik Direktör Ünal Karaman'ın eli güçleniyor.

Süper Ligin 15. haftasında Trabzonspor evinde Denizlispor'u konuk edecek. Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle geride kalan 14. hafta da kadro zaafiyeti yaşamasına rağmen 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 26 puanla zirve yarışından kopmayan bordo-mavililerde sakat ve cezalı oyuncuların dönmesiyle birlikte Teknik Direktör Ünal Karaman'ın eli güçleniyor. Deneyimli teknik adam Abdulkadir Ömür dışında ideal kadrosuna Denizlispor maçında kavuşuyor.

SOSA DÖNÜYOR

Trabzonspor takım kaptanı Jose Sosa, geçtiğimiz hafta sarı kart cezalısı olması nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyememişti. Antalyaspor ve Basel maçında forma giyemeyen Sosa, Denizlispor maçıyla birlikte yeniden formasına kavuşacak. Teknik Direktör Ünal Karaman, Sosa, Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak üçlüsüne bu bölgede forma vererek sezon başında sahaya sürdüğü ideal orta sahasına kavuşması bekleniyor.

PEREİRA VE NOVAK'NDA DÖNMESİ BEKLENİYOR

Sakatlığı nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'nda Altay ile oynanan maçla birlikte Süper Lig'de Antalyaspor ve Avrupa'da Basel maçlarında forma giyemeyen Pereira'nın da Denizlispor maçında sahadaki yerini alması bekleniyor. Milli Takım kampında sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı belirtilmesini rağmen kısa zamanda toparlanan ve takımla birlikte antrenmanlara başlayan Çek oyuncu Filip Novak'ın durumu ise maç günü netlik kazanacak.

HÜCUM HATTI ZENGİNLEŞTİ

Trabzonspor'da Caleb Ekuban ve Daniel Sturridge'in de sahalara dönmesiyle birlikte Teknik Direktör Ünal Karaman'ın eli ileri uçta daha da güçlendi. Nwakaeme ve Sorloth gibi iki önemli ismi kadrosunda bulunduran bordo-mavililer bu bölgede adeta yıldızlar topluluğuna sahip. Karaman, dörtlüden birini yedek kulübesinde oturtarak. Oyunun ilerleyen bölümlerinde takıma enerji katması için sahaya sürecek. Bu ismin ise sakatlık sonrası eski ritmini yakalamaya çalışan Ekuban'ın olması bekleniyor.

BEKLENEN KADRO

Ünal Karaman, maç gününe kadar herhangi bir sürprizle karşılaşmaması halinde Denizlispor karşısına Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Nwakaeme, Sturridge ve Sörloth şeklinde çıkması bekleniyor.

(Gökmen Şahin/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:20 Kaynak: İHA
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