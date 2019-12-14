Ünal Karaman'ın kadrosu genişliyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Ünal Karaman'ın kadrosu genişliyor - Son Dakika Spor

Ünal Karaman'ın kadrosu genişliyor

6 saat önce

Süper Ligin 15. haftasında Trabzonspor evinde Denizlispor'u konuk edecek.

Ünal Karaman'ın kadrosu genişliyor, System.String[]

Süper Ligin 15. haftasında Trabzonspor evinde Denizlispor'u konuk edecek. Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle geride kalan 14. hafta da kadro zaafiyeti yaşamasına rağmen 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 26 puanla zirve yarışından kopmayan bordo-mavililerde sakat ve cezalı oyuncuların dönmesiyle birlikte Teknik Direktör Ünal Karaman'ın eli güçleniyor. Deneyimli teknik adam Abdulkadir Ömür dışında ideal kadrosuna Denizlispor maçında kavuşuyor.


Sosa dönüyor


Trabzonspor takım kaptanı Jose Sosa, geçtiğimiz hafta sarı kart cezalısı olması nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyememişti. Antalyaspor ve Basel maçında forma giyemeyen Sosa, Denizlispor maçıyla birlikte yeniden formasına kavuşacak. Teknik Direktör Ünal Karaman, Sosa, Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak üçlüsüne bu bölgede forma vererek sezon başında sahaya sürdüğü ideal orta sahasına kavuşması bekleniyor.


Pereira ve Novak'nda dönmesi bekleniyor


Sakatlığı nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'nda Altay ile oynanan maçla birlikte Süper Lig'de Antalyaspor ve Avrupa'da Basel maçlarında forma giyemeyen Pereira'nın da Denizlispor maçında sahadaki yerini alması bekleniyor. Milli Takım kampında sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı belirtilmesini rağmen kısa zamanda toparlanan ve takımla birlikte antrenmanlara başlayan Çek oyuncu Filip Novak'ın durumu ise maç günü netlik kazanacak.


Hücum hattı zenginleşti


Trabzonspor'da Caleb Ekuban ve Daniel Sturridge'in de sahalara dönmesiyle birlikte Teknik Direktör Ünal Karaman'ın eli ileri uçta daha da güçlendi. Nwakaeme ve Sorloth gibi iki önemli ismi kadrosunda bulunduran bordo-mavililer bu bölgede adeta yıldızlar topluluğuna sahip. Karaman, dörtlüden birini yedek kulübesinde oturtarak. Oyunun ilerleyen bölümlerinde takıma enerji katması için sahaya sürecek. Bu ismin ise sakatlık sonrası eski ritmini yakalamaya çalışan Ekuban'ın olması bekleniyor.


Beklenen kadro


Ünal Karaman, maç gününe kadar herhangi bir sürprizle karşılaşmaması halinde Denizlispor karşısına Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Nwakaeme, Sturridge ve Sörloth şeklinde çıkması bekleniyor.


Ünal Karaman, Trabzonspor, Denizlispor, Karaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:39 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ankaragücü beraberliği sonrası taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti
Galatasaray'da kaptanlar, kötü gidişatın sorumluluğunu üstlendi! Galatasaray bu sezon 5. kez penaltıdan gol buldu Ankaragücü 6 hafta sonra puanla tanıştı

Son Dakika Haberleri
23:00 Mustafa Kaplan: "Galatasaray'a karşı bunu yapmak mucize" - Son Dakika Spor
22:47 Fatih Mert: 10 kişi ile buradan puan alabilmek büyük mutluluk - Son Dakika Spor
22:46 ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor
22:45 Fatih Mert: "Yüzde 10 yükseltilmesi haksız rekabete yol açar" - Son Dakika Spor
22:42 Ankaragücü beraberliği sonrası taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti - Son Dakika Spor
22:38 Galatasaray'da kaptanlar, kötü gidişatın sorumluluğunu üstlendi! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 23:04:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ünal Karaman'ın kadrosu genişliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]