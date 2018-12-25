Son Dakika Haberleri: Ünal Karaman'ın Oğlu Oynamadan Gitti

Ünal Karaman'ın Oğlu Oynamadan Gitti

1 saat önce

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHASpor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 2'nci sırada tamamlayan Trabzonspor'u çalıştıran teknik direktör Ünal Karaman'ın Karşıyaka'nın altyapısında yetişen oğlu Ersagun Akbar Karaman, Karışıyaka'da forma giyemeden ayrıldı.

Ünal Karaman'ın Oğlu Oynamadan Gitti, System.String[]
Ergin KARATAŞ/ İZMİR, (DHA

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 2'nci sırada tamamlayan Trabzonspor'u çalıştıran teknik direktör Ünal Karaman'ın Karşıyaka'nın altyapısında yetişen oğlu Ersagun Akbar Karaman, Karışıyaka'da forma giyemeden ayrıldı. 

Yeşil-kırmızılılarda 2012'den bu yana altyapıda oynayan 21 yaşındaki Ersagun, profesyonel olarak geçen sezon yalnız 1 lig, 1 de Türkiye Kupası maçında şans buldu. 

Bu sezon TFF 3'üncü Lig'de hiç süre alamayan genç orta saha oyuncusu, kulüple anlaşıp geçtiğimiz 5 Aralık'ta sözleşmesini feshetti. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde iç mimarlık da okuyan genç futbolcunun ara transferde şansını 2'nci Lig ve 3'üncü Lig takımlarında deneyeceği öğrenildi. Karşıyaka'da Ersagun'la birlikte forma şansı bulamayan Batuhan Çalışkan ve Batuhan Altın'da yönetimle anlaşıp bonservislerini aldı.

CİHAT ARSLAN'DAN 200 BİLET

Karşıyaka'da 20 Ocak'ta oynanacak Van Büyükşehir Belediyespor maçı öncesi futbol takımına mali katkı sağlamak için başlatılan hatıra bileti kampanyasına Süper Lig'deki Akhisarspor'un teknik direktörü Cihat Arslan da destek verdi. Futbolculuk kariyerinde Karşıyaka'da parlayıp ardından Galatasaray'a transfer olan, ardından Akhisarspor'da 2012-13 sezonunda ve geçen sezonun ikinci yarısında teknik direktörlük yapan Arslan, 25 TL'lik hatıra biletlerden 200 adet satın alarak eski futbolcularına 5 bin TL katkı sağladı. 

Karşıyaka yönetimi, kampanya kapsamında özellikle Süper Lig, Tahincioğlu Basketbol Ligi ve Voleybol Sultanlar Ligi'nde halen görev yapan eski oyuncuları ile eski çalıştırıcılarından destek bekliyor. 31 Mart'taki yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarını da ziyaret ederek hatıra bileti satmaya çalışacak yönetim, yarışmacı branşlardaki tüm sporcularla birlikte perşembe günü Folkart Gallery'deki Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal Sergisi'ni ziyaret edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:24 Kaynak: DHA

Spor
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