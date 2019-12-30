Ünal Karaman'ın Trabzonspor karnesi - Son Dakika
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Ünal Karaman'ın Trabzonspor karnesi

6 saat önce

Trabzonspor ile yollarını ayıran tecrübeli teknik adam Ünal Karaman, bordo-mavili takımın başında çıktığı 69 maçta 34 galibiyet 17 de mağlubiyet aldı.

Ünal Karaman'ın Trabzonspor karnesi, System.String[]

Trabzonspor ile yollarını ayıran tecrübeli teknik adam Ünal Karaman, bordo-mavili takımın başında çıktığı 69 maçta 34 galibiyet 17 de mağlubiyet aldı. Öte yandan Karaman, Trabzon'da İstanbul ekiplerine karşı mağlubiyet görmedi.


Trabzonspor'da Ünal Karaman ile yollar ayrıldı. Bordo-mavili kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirim ile ayrılığı resmen duyurdu. 2018-2019 sezonun başında Trabzonspor'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Ünal Karaman, görevde kaldığı süre zarfında 69 maça çıktı. Bu maçların 34'ünde sahadan galibiyetle ayrılan tecrübeli teknik adam, kalan maçlarda ise 17 mağlubiyet 18 de beraberlik aldı. Bu maçlarda Karaman'ın takımı 127 gol atarken, kalesinde ise 90 gol gördü.


İç sahada İstanbul'un devlerine boyun eğmedi


Karaman yönetimindeki Trabzonspor, iki sezondur İstanbul ekipleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı evinde mağlup olmadı. 3 büyüklere karşı Trabzon'da 6 maça çıkan Karaman, bu maçlardan 4 galibiyet 1 de beraberlik çıkardı. İşte Karaman'ın son iki sezonda, evinde çıktığı maçlarda İstanbul ekiplerine karşı aldığı sonuçlar:


Trabzonspor - Galatasaray : 4-0


Trabzonspor - Fenerbahçe: 2-1


Trabzonspor - Beşiktaş: 2-1


Trabzonspor - Beşiktaş: 4-1


Trabzonspor - Galatasaray: 1-1 - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:44 Kaynak: İHA
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