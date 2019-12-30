Ünal Karaman'ın Trabzonspor karnesi - Son Dakika
Son Dakika Spor Ünal Karaman'ın Trabzonspor karnesi - Son Dakika Spor

Ünal Karaman'ın Trabzonspor karnesi

6 saat önce

Trabzonspor'da Ünal Karaman ile yollar ayrıldı.

Ünal Karaman'ın Trabzonspor karnesi, System.String[]

Trabzonspor'da Ünal Karaman ile yollar ayrıldı. Bordo-mavili kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirim ile ayrılığı resmen duyurdu. 2018-2019 sezonun başında Trabzonspor'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Ünal Karaman, görevde kaldığı süre zarfında 69 maça çıktı. Bu maçların 34'ünde sahadan galibiyetle ayrılan tecrübeli teknik adam, kalan maçlarda ise 17 mağlubiyet 18 de beraberlik aldı. Bu maçlarda Karaman'ın takımı 127 gol atarken, kalesinde ise 90 gol gördü.


İÇ SAHADA İSTANBUL'UN DEVLERİNE BOYUN EĞMEDİ


Karaman yönetimindeki Trabzonspor, iki sezondur İstanbul ekipleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı evinde mağlup olmadı. 3 büyüklere karşı Trabzon'da 6 maça çıkan Karaman, bu maçlardan 4 galibiyet 1 de beraberlik çıkardı. İşte Karaman'ın son iki sezonda, evinde çıktığı maçlarda İstanbul ekiplerine karşı aldığı sonuçlar:


Trabzonspor - Galatasaray : 4-0 Trabzonspor - Fenerbahçe: 2-1 Trabzonspor - Beşiktaş: 2-1 Trabzonspor - Beşiktaş: 4-1 Trabzonspor - Galatasaray: 1-1


Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:59 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Roma, 900 milyon euroya satılıyor!
Galatasaray, Radamel Falcao'yu isteyen takımlara kapıyı kapattı Merih, Ozan Kabak ile takım arkadaşı oluyor! Gent'in golcü oyuncusu Yaremchuk: Galatasaray ve Beşiktaş beni istedi

Son Dakika Haberleri
23:29 Ömer Erdoğan'ın yeni takımı belli oldu - Son Dakika Spor
23:14 Okay Yokuşlu'nun en mutlu günü! - Son Dakika Spor
23:02 Lider Sivasspor, 4 Ocak'ta ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak - Son Dakika Spor
22:54 Roma, 900 milyon euroya satılıyor! - Son Dakika Spor
22:50 Emre Çolak, eski takımı Deportivo La Coruna'ya dönüyor - Son Dakika Spor
22:33 Galatasaray, Radamel Falcao'yu isteyen takımlara kapıyı kapattı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 23:46:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ünal Karaman'ın Trabzonspor karnesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]