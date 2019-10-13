Son Dakika Haberleri: Ünal Karaman'ın vazgeçilmez 7'si!
Son Dakika Spor Ünal Karaman'ın vazgeçilmez 7'si!

Ünal Karaman'ın vazgeçilmez 7'si!

52 dakika önce

Filip Novak, Jose Sosa, Anthony Nwakaeme, Joao Perreira, Alexander Sörloth ve Abdülkadir Parmak da Karaman'ın tüm maçlarda oynattığı isimler oldu.

Ünal Karaman'ın vazgeçilmez 7'si!, System.String[]

Filip Novak, Jose Sosa, Anthony Nwakaeme, Joao Perreira, Alexander Sörloth ve Abdülkadir Parmak da Karaman'ın tüm maçlarda oynattığı isimler oldu. Arda Akbulut, Erce Kardeşler, Abdurrahim Dursun, Ahmet Canbaz ve sakat Onazi şans bulamadı.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 08:49 
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