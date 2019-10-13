Filip Novak, Jose Sosa, Anthony Nwakaeme, Joao Perreira, Alexander Sörloth ve Abdülkadir Parmak da Karaman'ın tüm maçlarda oynattığı isimler oldu.
Filip Novak, Jose Sosa, Anthony Nwakaeme, Joao Perreira, Alexander Sörloth ve Abdülkadir Parmak da Karaman'ın tüm maçlarda oynattığı isimler oldu. Arda Akbulut, Erce Kardeşler, Abdurrahim Dursun, Ahmet Canbaz ve sakat Onazi şans bulamadı.
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13.10.2019 09:41:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ünal Karaman'ın vazgeçilmez 7'si!